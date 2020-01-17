Kaçmış’ın ölümüne soruşturma

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KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı, Gaziantep Müzesi Müdürlüğü'nde sözleşmeli arkeolog olarak görev yapan Merve Kaçmış'ın ölümüne ilişkin soruşturma başlattı. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un, Kaçmış'ın 13 Ocak'ta Diyarbakır'da hayatına son vermesine ilişkin soruşturma talimatı verdiği belirtildi. Bunun üzerine, olayla ilgili bazı personelin görevden uzaklaştırıldığı vurgulanan açıklamada, "Konu, bakanlığımız birimleri tarafından tüm detaylarıyla takip edilmektedir. Merhum Merve Kaçmış'a bir kez daha Allah'tan rahmet diliyoruz" ifadelerine yer verildi. ANKARA