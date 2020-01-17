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Kanalizasyon borusu patlayınca cadde trafiğe kapatıldı

Bağcılar'da altyapı çalışmaları sırasında kanalizasyon borusu patladı. Patlamanın meydana geldiği göçük riski nedeniyle trafiğe kapatıldı.

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 18.1.2020 06:55 ABONE OL

Olay, 15 Temmuz Mahallesi Gülbahar Caddesi'nde yaşandı. Belediye ekiplerinin altyapı çalışması yaptığı sırada kanalizasyon borusu patladı. Patlama nedeniyle göçük riskine karşı, Gülbahar Caddesi trafiğe kapatıldı. Belediye ekiplerinin yapacağı inceleme sonucu, gerekli önlemlerin alınması sonrası caddenin tekrar trafiğe açılacağı bildirildi.
KAYMAKAMLIKTAN AÇIKLAMA
Bağcılar Kaymakamlığı da, konuyla ilgili bir açıklama yaptı. Açıklamada, "Yapılacak onarım çalışmalarının tamamlanabilmesi için Gülbahar Caddesi, Şehit Karcıoğlu Sokak ile 1481 Sokak kesişimi trafiğe kapatılmıştır" denildi.

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Kanalizasyon borusu patlayınca cadde trafiğe kapatıldı
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