Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Yaşam Haberleri > Konya'da kargo aracında 510 kaçak silahın ele geçirildi

'da kargo aracında 510 kaçak silahın ele geçirildi

'nın Beyşehir ilçesinde kargo aracında 510 kaçak silah ve parçalarının ele geçirilmesine ilişkin yakalanan 4 zanlıdan 3'ü tutuklandı.

AA Yaşam
Giriş Tarihi: 17.1.2020 10:22 Güncelleme Tarihi: 17.1.2020 10:32 ABONE OL
Konya'da kargo aracında 510 kaçak silahın ele geçirildi

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Beyşehir-Konya kara yolundaki yol kontrolü sırasında, kargo şirketine ait bir araçta kaçak üretilen 500 tabanca, silahlara ait namlu ve şarjörler ile 10 pompalı av tüfeğinin bulunmasıyla ilgili 4 zanlı gözaltına alındı.

TUTUKLANDILAR

Şüphelilerden M.S, jandarmadaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Y.G, M.G. ve O.Y. ise çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Konya'da kargo aracında 510 kaçak silah ele geçirildi

Beyşehir'de dün gerçekleştirilen operasyonda, 510 kaçak silah ve parçaları ele geçirilmiş, silahların sahibi olduğu öğrenilen 4 zanlı hakkında adli işlem başlatılmıştı.

90 yaşındaki kadın kızının cesedi ile 3 gün aynı evde yaşadı

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Konya'da kargo aracında 510 kaçak silahın ele geçirildi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN