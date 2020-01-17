Meclis park satışına tekrar ‘dur’ dedi

BUGÜN NELER OLDU

CHP'LI İstanbul Büyükşehir Belediyesi İstanbullunun parklarını ve yeşil alanlarını satamadı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, daha önce İBB Meclisi tarafından Şişli, Esenler, Kağıthane, Başakşehir, Eyüpsultan ve Beşiktaş'ta İstanbulluya kazandırılan 295 bin metre kare yeşil alanı imara açmak için komisyona geri gönderdi. İncelemelerini tamamlayan komisyon, "Söz konusu taşınmazların park alanı olarak plan değişikliği yapılması yeniden incelenmiş olup komisyonumuzun 17 Ekim'de verdiği görüşümüzün aynı olduğu hususu komisyonumuzca uygun görülmüştür" denildi. Meclise sunulan rapor yine salt çoğunlukla kabul edildi.