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uyardı! Bu kentlerde kar yağışı bekleniyor...

Yurdun geniş kesiminde hava sıcaklıklarında sert düşüşler yaşanırken bazı bölgelerde de kar yağışı görülüyor. Genel Müdürlüğü tahminlerine göre İç Anadolu, Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda yarın karla karışık yağmur ve kar bekleniyor.

AA Yaşam
Giriş Tarihi: 17.1.2020 15:15 Güncelleme Tarihi: 17.1.2020 15:40 ABONE OL
Meteoroloji uyardı! Bu kentlerde kar yağışı bekleniyor...

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, havanın Türkiye'nin kuzey, iç ve doğu kesimlerinde parçalı ve çok bulutlu olacağı tahmin ediliyor.

İSTANBUL'DA DA YAĞIŞ BEKLENİYOR

Marmara'nın doğusu, Batı Karadeniz kıyıları, Orta ve Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile İstanbul, Bursa, Balıkesir, Sivas, Yozgat, Kayseri çevrelerinde yağış meydana geleceği öngörülüyor.

Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, İç Anadolu, Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

İç Ege, İç Anadolu'nun batısı ve Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesiyle buzlanma ve don yaşanacağı tahmin ediliyor.

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Meteoroloji uyardı! Bu kentlerde kar yağışı bekleniyor...
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