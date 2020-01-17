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2020 ilk taksit ödemeleri için son gün ne zaman? 2020 MTV ile ilk taksit ödeme nasıl yapılır?

Milyonlarca sürücüyü yakından ilgilendiren 2020 ödemesinde son günlere girildi. 2020 yılına girmemizle birlikte Motorlu Taşıtlar Vergisi’nde (MTV) ilk taksit ödemesi Ocak ayında yapılırken, ikincisi ise Temmuz ayında gerçekleşecek. Ödemeler, 2020 Ocak ayı itibariyle araç sahiplerinden ilk taksit olarak talep edilecek. Ödemeleri belirtilen tarih aralığında yapmayan sürücüler için gecikme faizi uygulanacak. İşlemler, Gelirler İdaresi Başkanlığı'nın () resmi internet sitesi, vergi daireleri ve bankalar aracılığıyla kolayca ödenebilecek. Peki Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ödemesi nasıl ve nereden yapılır? GİB ile 2020 MTV taksit ödeme nasıl yapılır?

Giriş Tarihi: 17.1.2020 14:34 Güncelleme Tarihi: 17.1.2020 14:36 ABONE OL
MTV 2020 ilk taksit ödemeleri için son gün ne zaman? 2020 MTV ile GİB ilk taksit ödeme nasıl yapılır?

Ocak ayının ortalarına girdiğimiz şu günlerde Motorlu Taşıtlar Vergisi () ödemeleri için son güne yaklaşıldı. 2020 yılına girmemizle birlikte sürücüler ödeme işlemlerini ve son gün tarihini merak ediyor. Vergisini zamanında ve eksiksiz olarak yatırmak isteyen milyonlarca vatandaş, () aracılığıyla ödemelerini gerçekleştirebiliyor. Bilindiği üzere Taşıt, takvim yılının ilk altı aylık döneminde (Ocak-Temmuz) ve birinci taksitin ödenme süresi geçtikten sonra alınmış ise, birinci taksit bir ay içinde, ikinci taksit ise Temmuz ayında ödenir. Peki MTV ödemeleri ne zaman, hangi gün sona erecek? İşte, GİB ile 2020 MTV taksit ödeme sayfası

MTV ÖDEMELERİ SON GÜN NE ZAMAN? GİB İLE 2020 MTV TAKSİT ÖDEME SAYFASI

Motorlu Taşıtlar Vergisi MTV ödemeleri için son güne yaklaşıldı. Haberimizde, MTV ödemesine ve GİB ile ekranını görüntülerine ulaşabilirsiniz.

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MTV 2020 ilk taksit ödemeleri için son gün ne zaman? 2020 MTV ile GİB ilk taksit ödeme nasıl yapılır?
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