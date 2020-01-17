MSB duyurdu: Bedelli askerlik ücreti 2020 belli oldu! Yeni bedelli askerlik başvuru şartları neler, yaş sınırı var mı?

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre, 2020 yılında dövizle ve bedelli askerlik kapsamında vatani görevini yerine getirecek olan yükümlülere ilişkin başvuru kılavuzu yayımlandı. İlgili kılavuzda, yeni bedelli askerlik ücreti açıklanırken; başvuru şartları başta olmak üzere sürece dair tüm detaylar yükümlüler ile paylaşıldı. MSB'nin paylaştığı kılavuzda, dövizle askerlik yapacak olanlar için ücret 5.261,09 Avro olarak belirlenirken Türk lirası cinsinden miktarı ise 35.054,64 TL olarak açıklandı. Öte yandan, bedelli askerlik başvuru kılavuzu şartları kapsamında, bakaya, yoklama kaçağı ve saklıların ilgili düzenlemeden yararlanamayacakları ifade edildi.

2020 bedelli askerlik ücretleri belli oldu! Milli Savunma Bakanlığı 2020 yılı bedelli askerlik ücretini 35 Bin TL olarak açıkladı...

MSB 2020 BEDELLİ ASKERLİK BAŞVURU KILAVUZU

Milli Savunma Bakanlığı'nın yayımladığı son dakika bedelli askerlik başvuru kılavuzuna göre,

a. 2020 yılında müracaat edecek yükümlülerin başvurularını 31 Aralık 2020 saat 18:00'e kadar tamamlamaları gerekmektedir.



b. Başvuru; yükümlülerin yoklamalarını yaptırmalarını, bedelli askerlik tercihinde bulunmalarını ve belirtilen bedelin tercih tarihinden itibaren iki ay içerisinde ödenmesini içermektedir. Bu nedenle yoklamasını yaptırmayanların öncelikle "Askerliğe Elverişlidir" sağlık kararı almış olması gerekmektedir.



c. Fiilî askerlik hizmetine başlayanlar ile bakaya, yoklama kaçağı ve saklıların bedelli askerliğe başvuru hakkı bulunmamaktadır.



ç. 2001 doğumlu ve bu doğumla yoklamaya tabi daha yaşlı yükümlüler ile askerliği ertelenmiş olanlardan (erteleme başlangıç tarihinden önce yoklama kaçağı ve bakaya kalanlar hariç) erteleme süresi içerisinde başvuru işlemlerini tamamlayanlar bedelli askerlikten yararlanacaktır. 2020 yılı celp ve sevk dönemlerinde sınıflandırılmış yükümlülerden erteleme hakkı olmayanların müracaatları kabul edilmeyecektir.

YENİ BEDELLİ ASKERLİK BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?



d. Yükümlülerin 30 Haziran 2020 (dahil) saat 18:00'e kadar ödeyecekleri bedel 35.054,64 TL'dir. 01 Temmuz-31 Aralık 2020 (dahil) arasında ödenecek bedel ayrıca duyurulacaktır. e. Bedel ödemeleri; Ziraat Bankası, Vakıflar Bankası, Halk Bankası, Ziraat Katılım

Bankası ve Vakıf Katılım Bankası ile PTT Şubelerine veya mal müdürlüklerine yapılabilecektir.



f. Başvuru sayısının Millî Savunma Bakanlığınca belirlenecek sayıdan fazla olması halinde yararlanacak yükümlüler kura ile belirlenecektir.

BEDELLİ ASKERLİK YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?



g. Bedelli askerlikten yararlanacak yükümlülerin kimlikleri, celp ve sevk dönemleri ile temel eğitimi yapacakları birlikleri Ocak 2021 ayında e-Devlet ve askerlik şubelerinden duyurulacaktır.



ğ. Bedelli askerliğe başvuracak yükümlülerin; yoklama kaçağı ve bakaya kalmadan, yoklamalarını yaptırmaları ve bedelli askerliği tercih tarihinden itibaren iki aylık süre içerisinde 31 Aralık 2020 saat 18.00'i geçirmemek şartıyla bedeli ödemeleri gerekmektedir. Yükümlülerin hak kaybına uğramamaları için işlemlerini son güne bırakmamaları önem arz etmektedir.

DÖVİZLE ASKERLİK ÜCRETİ NE KADAR?



2. Dövizle askerlik hizmeti kapsamında;



a. 2020 yılında müracaat edecek yükümlülerin; uzaktan eğitim programını tamamlamaları, başvuru evrakı ile yurt dışı temsilciliklerimize müracaat ederek hak sahibi olduklarının tespit edilmesi ve belirtilen dövizi ödemeleri gerekmektedir.



b. 30 Haziran 2020'ye (dahil) kadar başvuruda bulunacakların ödeyeceği döviz miktarı 5.261,09 Avro veya karşılığı konvertibl yabancı ülke parasıdır. 01 Temmuz-31 Aralık 2020 (dahil) arasında ödeyecekleri döviz miktarı ayrıca duyurulacaktır.



3. Konuyla ilgili ayrıntılı bilgiye askerlik şubelerinden ve https://asal.msb.gov.tr internet adresinden ulaşabilecektir.



4. 7179 sayılı Askeralma Kanunu'nun 27'nci maddesi gereğince bu duyuru yükümlülere tebliğ mahiyetindedir.