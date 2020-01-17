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Son dakika: Nefes borusuna kaçan patates öldürdü

'da yediği patatesin yemek borusuna kaçması nedeniyle 1 aydır yoğun bakım ünitesinde tedavi gören 33 yaşındaki , yaşamını yitirdi. Gelen son dakika haberinin detayları da belli oldu

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 17.1.2020 15:20 Güncelleme Tarihi: 17.1.2020 15:49 ABONE OL
Son dakika: Nefes borusuna kaçan patates öldürdü

Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) Muğla İl Müdürlüğü'nde görevli memur Nilgün Özcin, geçen 16 Aralık'ta, öğle yemeğinde haşlanmış patates yedi. Özcin'in nefessiz kaldığını fark eden mesai arkadaşları durumu, sağlık ekiplerine bildirdi. Sağlık ekipleri tarafından kalp masajıyla hayata döndürülen genç kadın, ambulansla, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Endoskopiyle nefes borusuna kaçan patates çıkartılan Nilgün Özcin, yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı. Ancak dün hayatını kaybetti.

Özcin'in ölüm haberini alan mesai arkadaşları, hastaneye akın ederken acılı eş Murat Özcin'in güçlükle ayakta durduğu görüldü. Çiftin, 15 aylık 'Ömer' isminde bir erkek bebekleri olduğu öğrenildi.

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Son dakika: Nefes borusuna kaçan patates öldürdü
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