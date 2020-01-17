Palalı saldırgan öldürüldü

Olay, saat 22.00 sıralarında Bayrampaşa Yıldırım Mahallesi Şehit Kamil Balkan Caddesi üzerinde bulunan bir restoranda meydana geldi. Bulgaristan uyruklu Milen Stoyanov Bahchevanov (33) henüz bilinmeyen bir nedenle elindeki pala ile restorana daldı. Restoranın üst katında bulunan birini rehin almaya çalışan saldırgan başarılı olamayınca sağa sola saldırarak restoran malzemelerini kırmaya başladı. Üst kata çıkan merdivenlere masa ve sandalyelerle barikat kuran saldırgan, kendisine müdahale etmek isteyenlerin yukarı çıkmasına engel oldu. Paniğe kapılan müşteriler ise büyük bir panikle kendilerini sokağa attı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye önce su sıkarak saldırganı etkisiz hale getirmeye çalıştı ancak başarılı olamadı. Sonrasında polisler içeri girerek Bahchevanov ikna etmeye çalıştı. Polis ekipleri de başarılı olamayınca, ekipler şahsı bacağından vurarak etkisiz hale getirdi. Yaşanan arbede sırasında bir bekçi de kolundan yaralandı.

BİR BEKÇİ YARALI



Bacağından vurularak etkisiz hale getirilen yabancı Bahchevanov, sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Saldırgan, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Yaralanan bekçi ise Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.



Olay sonrası polis ekipleri restorandaki müşterilerden bilgi alarak, güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Bahchevanov'un sağlık sorunları olduğu iddia edilirken olayı neden işlediği araştırılıyor.

GÖRGÜ TANIKLARI KONUŞTU



Görgü tanıklarından Murat Kaan Soy, olayla ilgili, "Ben tamamını göremedim fakat şahıs pala ile geldi. İçeriye girdi. Birini rehin almaya çalışmış, alamamış. Ondan sonra itfaiye geldi, su sıktılar. Zapt edemeyince şahsı, sonra polisler içeriye silahla girdi. Polislerin de üzerine yürüyünce 19-20 el ateş ettiler. Etkisiz hale getirdiler şahsı" ifadelerini kullandı.

"İKNA OLMADI, HERKESİ TEHDİT ETTİ"



Mahalle sakinlerinden Ramazan Aksoy ise, "30 senedir bu mahaldeyiz böyle bir şey görmedik. Bunlar 10-15 kişi gelmişler burada İncil dağıtmışlar. Bu haplanmış herhalde... Oraya girmiş, arkadaşını rehin almaya kalkmış. Arkadaşları da aşağı kaçmışlar. Sonra da polisler içeri girip, bunu ikna etmeye çalışmışlar. İkna olmadı, herkesi tehdit etti. İçeride sandalyeleri koydu, yukarı çıkmadık. Hiç kimse çıkamadı. Bekçi arkadaşı yaralayınca da polis arkadaşlar gerekeni yaptılar. Sonra polis arkadaşlar müdahale etti" dedi.

O ANLAR CEP TELEFONU KAMERASINDA



Palalı saldırganın etkisiz hale getirilme anları ise bazı vatandaşlar tarafından cep telefonu ile saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde; itfaiye ekiplerinin balkondan merdiven aracı ile içeri girmeye çalıştığı ve bu sırada içeriye giren polis ekiplerine saldıran Bahchevanov'un polis tarafından vurularak etkisiz hale getirildiği görülüyor.



Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma devam ediyor.