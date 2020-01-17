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Rus kadını öldüren katil: Alkolden bir şey yapamadım, erkekliğime laf etti

Antalya'da, Rus vatandaşı Yuliia Bilohub'u (42) boğduğu iddiasıyla tutuklanan Özgür Tandoğan'ın (28) yargılanmasına başlandı. Rus kadını, erkekliğine laf ettiği için öldürdüğünü söyleyen Tandoğan'ın 'kasten öldürme' suçundan ömür boyu, 'nitelikli cinsel saldırı' suçundan 10 yıla kadar, 'nitelikli yağma' suçundan da 15 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 17.1.2020 16:13 Güncelleme Tarihi: 17.1.2020 16:40 ABONE OL
Rus kadını öldüren katil: Alkolden bir şey yapamadım, erkekliğime laf etti

Muratpaşa ilçesinde geçen yıl 3 Eylül akşamı, Özgür Tandoğan, Ukrayna asıllı Rus vatandaşı Yuliia Bilohub ile tanıştı. İkili bir eğlence merkezine giderek, alkol aldı. İlerleyen saatlerde de eğlence merkezinden çıkıp, Konyaaltı Sahili'ndeki ağaçlık alana gitti. Çevredekiler ise bir kadın ile bir erkeğin elektrik trafosu arkasında kavga ettiğini görünce durumu devriye görevindeki bekçilere haber verdi. Tarif edilen yere gelen bekçiler, Tandoğan'ı, üstünde kıyafet olmayan Yuliia Bilohub'ın başına oturmuş halde buldu. Kadının hayatını kaybettiğini fark eden bekçiler durumu polise bildirdi.

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Rus kadını öldüren katil: Alkolden bir şey yapamadım, erkekliğime laf etti
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