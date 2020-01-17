Sahte evlilik çetesi yayında çökertildi

BUGÜN NELER OLDU

MÜGE Anlı'nın "Saf insanları kandırıyorlar. Bunu burada bırakmayacağım. Sonuna kadar gideceğim" sözlerinin ardından soruşturma başlatıldı. Fas'tan ayda 50, yılda ise toplam 600 kadın getirerek söz konusu kadınları evlenme vaadiyle dolandırdığı ve binlerce liralık dolandırıcılık olayı gerçekleştirdiği iddia edilen M.Ş., iddiaları yanıtlamak için geldiği stüdyoda canlı yayında polisler tarafından gözaltına alındı. Kütahya'da yaşayan üç mağdur şikâyetçi oldu. Programdaki konuşmaları da ihbar kabul eden Kütahya İl Jandarma Komutanlığı, Fas'tan kadın getirdiğini ve komisyon aldığını itiraf ettiği öne sürülen M.Ş. hakkında yakalama kararı çıkarttı.Karar hemen İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne tebliğ edildi ve İstanbul Polisi iddiaya göre çetenin üyesi olduğu öne sürülen şüpheli M.Ş.'yi katıldığı canlı yayında gözaltına aldı. Yayına katılan S.M. ve H.A. da gözaltına alınarak karakola götürüldü.