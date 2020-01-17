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Sahte rapor operasyonunda  59 tutuklama

’nın “Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak,yönetmek ve üye olmak ,nitelikli dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik ” suçu soruşturması kapsamında usulsüz engelli sağlık kurulu raporu alan, aldıran ve kullanan şüphelilere yönelik operasyon kapsamında 59 şüpheli tutuklandı.

Nazif KARAMAN Nazif KARAMAN Yaşam
Giriş Tarihi: 17.1.2020 22:47 Güncelleme Tarihi: 17.1.2020 22:48 ABONE OL
Sahte rapor operasyonunda  59 tutuklama

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın usulsüz engelli sağlık kurulu raporu alan, aldıran ve kullanan şüphelilere yönelik soruşturması kapsamında harekete geçen İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri; Suç işlemek amacıyla Örgüt kurmak,yönetmek ve üye olmak,Nitelikli dolandırıcılık ,Resmi belgede sahtecilik suçlarına karışan bazı şüphelilere yönelik operasyon başlatmıştı.

Toplamda 114 şüpheliye yönelik yönelik eş zamanlı operasyonda 108 şahıs yakalanmış emniyette sorguya alınmıştı.

Emniyetteki işlemleri tsmamlanan şüpheliler bugün İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi. Soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısı Necip Sarı tarafından sorgulanan şüpheliler Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. 49 şüpheli adli kontrol altına alinırken 59 şüpheli tutuklandı.
Tutuklanan şüpheliler cezaevine gönderildi.

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Sahte rapor operasyonunda  59 tutuklama
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