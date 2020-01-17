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'da bir hayırsever, bakkalın veresiye defterindeki tüm borçları ödedi

'un Havza ilçesinde bir hayırsever, mahalle bakkalının veresiye defterinde kayıtlı 15 bin 500 lira borcu kapattı.

AA Yaşam
Giriş Tarihi: 17.1.2020 16:23 Güncelleme Tarihi: 17.1.2020 16:41 ABONE OL
Samsun'da bir hayırsever, bakkalın veresiye defterindeki tüm borçları ödedi

İsminin açıklanmasını istemeyen hayırsever, 25 Mayıs Mahallesi Şehit Jandarma Er Mahmut Köksal Sokağı'ndaki bakkal dükkanına gelerek vatandaşların veresiye defterinde yazılı borçlarını ödedi. Dükkanın camına, "17.01.2020 tarihi itibarıyla bu iş yerine borcu olan vatandaşların borcu hayırsever bir iş adamı tarafından ödenmiştir." yazısı asıldı.

HABERİ ALANLAR HAYIR DUASI ETTİ

Dükkanın sahibi Muharrem Yoldaş, AA muhabirine, 11 yıldır bakkallık yaptığını, böyle bir olayla ilk kez karşılaştığını söyledi. Yoldaş, "Allah ondan razı olsun. Haberi verdiğim vatandaşlar da hayır duası etti." dedi.

Bakkalın müşterisi Aslan Başaran da hayırsevere teşekkür etti.

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Samsun'da bir hayırsever, bakkalın veresiye defterindeki tüm borçları ödedi
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