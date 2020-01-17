Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Yaşam Haberleri > Samsun'da plastik fabrikasında korkutan yangın! Yangın kontrol altına alındı!

'da plastik fabrikasında korkutan yangın! Yangın kontrol altına alındı!

Organize sanayi bölgesinde bulunan bir plastik fabrikasında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Edinilen bilgiye göre; yangın kontrol altına alındı!

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 17.1.2020 10:11 Güncelleme Tarihi: 17.1.2020 10:11 ABONE OL
Samsun'da plastik fabrikasında korkutan yangın! Yangın kontrol altına alındı!

SAMSUN'un Tekkeköy ilçesindeki plastik fabrikasında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbarla bölgeye gelen itfaiye ekipleri, alevleri söndürmek için çalışma başlattı.

Tekkeköy'e bağlı Kirazlık mevkisindeki plastik fabrikasında, belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler, kısa sürede fabrikayı sararken, ihbar üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye görevlileri, yangını söndürmek için çalışma başlattı.

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde plastik fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Ekiplerin kontrol altına aldığı yangında soğutma çalışması yapılıyor. Yangının çıkış nedeninin belirlemesi için çalışma başlatılırken, ölen ya da yaralanın olmadığı yangında, fabrikada birçok makine ve ham madde de kullanılamaz hale geldi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Samsun'da plastik fabrikasında korkutan yangın! Yangın kontrol altına alındı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN