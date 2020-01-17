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Son dakika: Kan donduran cinayet 13 yıl sonra çözülmüştü... Katile 25 yıl hapis!

Kayseri'de 13 yıl önce ortadan kaybolan Saliha Toker'i (32) boğarak öldürdüğü suçlamasıyla tutuklu yargılanan emekli öğretmen Hasan Bulut (70) hakkında son dakika gelişmesi. Katil adam 'iyi hal' indirimi ile 25 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 17.1.2020 11:33 Güncelleme Tarihi: 17.1.2020 12:04 ABONE OL
Son dakika: Kan donduran cinayet 13 yıl sonra çözülmüştü... Katile 25 yıl hapis!

Develi ilçesinde yaşayan Saliha Toker, 28 Kasım 2006 tarihinde 10 ve 11 yaşlarındaki kızlarını okula gönderdikten sonra ortadan kayboldu. Toker'in kaybolmasındaki sır, 13 yıl sonra aralandı. Polisin yaptığı araştırmada eşinden boşandıktan sonra çocuklarıyla yaşayan Saliha Toker'in, son olarak Kayseri'de yaşayan ve o zaman 57 yaşında olan Hasan Bulut ile görüştüğü belirlendi. Emekli öğretmen Hasan Bulut, gözaltına alındı. Bulut, sorgusunda cinayeti itiraf etti. Evli ve 2 çocuk babası olan Bulut, Saliha Toker ile ilişki yaşadığını, kadını, hamile olduğunu söylemesi üzerine Kocasinan ilçesindeki Erkilet Hıdırellez Tepesi'ne götürüp, boğarak öldürdüğünü söyledi. Hasan Bulut, tutuklandı.

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Son dakika: Kan donduran cinayet 13 yıl sonra çözülmüştü... Katile 25 yıl hapis!
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