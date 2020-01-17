Son dakika haberi: Zeugma Müzesi'nde çalışan arkeolog Merve Kaçmış'ın intiharında sır not! "Ben masumum her şey kamerada..."

Diyarbakır'da yaşadığı evde intihar etmesinden sonra Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan son dakika açıklaması geldi. 'Bakanın talimatıyla Merve Kaçmış'ın hayatına son vermesine ilişkin soruşturma başlatılmış, bazı personel görevden uzaklaştırılmıştır.' denildi. Ailenin avukatı Aslı Pasinli de soruşturma dosyasında yer alan evrakların bir örneklerini aldıklarını yazının oldukça bulanık olduğunu iddia etti. İntihar eden Merve Kaçmış'ın ağabeyi Ozan Kaçmış da bu konuyla ilgili özel açıklamalarda bulundu! Tarihi eserleri belgesiz bir şekilde zimmete geçirme olayının sonucunda intihar olayının yaşandığını ifade etti.

İşte sır intihar olayının ardından yaşananlar...