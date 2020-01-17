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haberi: 'nde çalışan arkeolog 'ın intiharında sır not! "Ben masumum her şey kamerada..."

Gaziantep'in simgeleri arasında yer alan 'nde çalışan arkeolog Merme Kaçmış'ın intiharının ardından bilgileri geliyor. İntiharın ardından ortaya çıkan sır notta neler yazıyordu? O mektup soruşturma dosyasına da girdi, "Ben yapmadım masumum her yerde kameralar var izleyince göreceksiniz." notu herkesi derinden etkiledi. Zeugma'da çalışan , 20182de açığa alında itiraz ettikten sonra 2019'da görevine geri döndü. O sırada üzerine zimmetli 9 bin eserin başka birine zimmeti gerekiyordu, ne olduysa bu olaydan sonra oldu... İşte son dakika haberinin ayrıntıları!

Giriş Tarihi: 17.1.2020 08:56 Güncelleme Tarihi: 17.1.2020 08:58 ABONE OL
Son dakika haberi: Zeugma Müzesi'nde çalışan arkeolog Merve Kaçmış'ın intiharında sır not! Ben masumum her şey kamerada...

Diyarbakır'da yaşadığı evde intihar etmesinden sonra Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan açıklaması geldi. 'Bakanın talimatıyla 'ın hayatına son vermesine ilişkin soruşturma başlatılmış, bazı personel görevden uzaklaştırılmıştır.' denildi. Ailenin avukatı Aslı Pasinli de soruşturma dosyasında yer alan evrakların bir örneklerini aldıklarını yazının oldukça bulanık olduğunu iddia etti. İntihar eden Merve Kaçmış'ın ağabeyi Ozan Kaçmış da bu konuyla ilgili özel açıklamalarda bulundu! Tarihi eserleri belgesiz bir şekilde zimmete geçirme olayının sonucunda intihar olayının yaşandığını ifade etti.

İşte sır intihar olayının ardından yaşananlar...

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Son dakika haberi: Zeugma Müzesi'nde çalışan arkeolog Merve Kaçmış'ın intiharında sır not! "Ben masumum her şey kamerada..."
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