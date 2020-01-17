Takdir teşekkür hesaplama işlemi nasıl yapılır? E okul ile tam uyumlu takdir teşekkür hesaplama

Türkiye'de milyonlarca öğrenci bugün karne heyecanı yaşıyor. 2019-2020 Eğitim ve Öğretim yılının birinci dönemini bugün tamamlayacak olan öğrenciler, karnelerini aldıktan sonra 15 günlük tatile girecekler. Bu noktada merak edilen hususlardan bir tanesi de 'Takdir teşekkür hesaplama nasıl yapılır?' sorusu oluyor. Dönem boyunca aldıkları sınav notlarına göre ortalama puanları belli olacak olan öğrenciler, gerekli not ortalamasını sağlayıp sağlayamadıklarını merak ediyorlar. Peki, 'E-okul takdir teşekkür hesaplama nasıl yapılır?' Sabah.com.tr olarak konuyla ilgili ayrıntılara haberimizin içerisinde yer verdik…

E-OKUL TAKDİR TEŞEKKÜR HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

Karnelerin alınmasına günler kala araştırılan not ortalaması hesaplama işlemi, küçük işlemlerle kolayca gerçekleştirilebiliyor. Böylelikle öğrenciler takdir-teşekkür alıp almadıklarını öğrenebiliyor. Peki, E okul takdir teşekkür hesaplama nasıl yapılır? İşte bu sorunun yanıtı…