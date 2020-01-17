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işlemi nasıl yapılır? ile tam uyumlu takdir teşekkür hesaplama

Milyonlarca öğrenci 2019-2020 Eğitim ve Öğretim yılının birinci dönemini bugün tamamlayacak ve karnelerini alacaklar. Karnelerin alınması ile birlikte öğrenciler yarıyıl tatiline çıkacaklar ve 15 gün boyunca dinlenme fırsatı bulacaklar. Karnelerini almak için artık saatleri sayan öğrencilerin en çok merak ettiği konular arasında ise ‘ nasıl yapılır?’ sorusu yer alıyor. Haberimizin içerisinden ‘E-okul takdir teşekkür hesaplama nasıl yapılır?’ sorusunun yanıtını bulabilirsiniz…

Giriş Tarihi: 17.1.2020 10:41 ABONE OL
Takdir teşekkür hesaplama işlemi nasıl yapılır? E okul ile tam uyumlu takdir teşekkür hesaplama

Türkiye'de milyonlarca öğrenci bugün karne heyecanı yaşıyor. 2019-2020 Eğitim ve Öğretim yılının birinci dönemini bugün tamamlayacak olan öğrenciler, karnelerini aldıktan sonra 15 günlük tatile girecekler. Bu noktada merak edilen hususlardan bir tanesi de ' nasıl yapılır?' sorusu oluyor. Dönem boyunca aldıkları sınav notlarına göre ortalama puanları belli olacak olan öğrenciler, gerekli not ortalamasını sağlayıp sağlayamadıklarını merak ediyorlar. Peki, 'E-okul takdir teşekkür hesaplama nasıl yapılır?' Sabah.com.tr olarak konuyla ilgili ayrıntılara haberimizin içerisinde yer verdik…

E-OKUL TAKDİR TEŞEKKÜR HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

Karnelerin alınmasına günler kala araştırılan not ortalaması hesaplama işlemi, küçük işlemlerle kolayca gerçekleştirilebiliyor. Böylelikle öğrenciler takdir-teşekkür alıp almadıklarını öğrenebiliyor. Peki, takdir teşekkür hesaplama nasıl yapılır? İşte bu sorunun yanıtı…

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Takdir teşekkür hesaplama işlemi nasıl yapılır? E okul ile tam uyumlu takdir teşekkür hesaplama
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