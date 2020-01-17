T.C. kimlik no sorgulama ve doğrulama nasıl yapılır? E-devlet ile 2020 T.C. kimlik no sorgulama işlemi

T.C. Kimlik kartlarında yer alan bilgiler il-ilçe, cilt numarası, aile sıra numarası, sıra numarası ayrıca cinsiyet, medeni durumu gibi bilgiler de yer almaktadır. T.C kimlik numarası sorgulama işlemlerinde de bu bilgilerden yararlanılarak sorgulama işlemleri gerçekleştiriliyor. Eğer sizde kimlik numaranızı unuttuysanız ve nasıl öğreneceğinizi bilmiyorsanız size anlatacağımız yöntemle kolayca öğrenebilirsiniz.
T.C kimlik numarası hayatımızın birçok alanında kullanıldığı için büyük önem taşır. T.C kimlik no ile yapılabilen işlemlerin bazıları şunlardır:
Yukarıda yer alan maddeler dışında hayatımızın çoğu yerinde T.C kimlik numaramız ile işlem yapabilmemiz mümkündür.
Eğer T.C kimlik numarası ile ilgili bir işlem yapmak istediğinizde numara aklınıza gelmediyse paniğe kapılmayın. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından sunulan hizmet ile T.C kimlik no sorgulaması yapabilir ve öğrenebilirsiniz. Yapacağınız ilk iş https://tckimlik.nvi.gov.tr/ adresini ziyaret etmeniz. Ardından karşınıza aşağıdaki seçenekler çıkacak. Bu seçeneklerden birini seçerek sorgulama işlemini yapabilirsiniz.
Bu işlemlerden birini gerçekleştirdiğinizde, işlem başarılı olursa T.C kimlik numaranızı öğrenmiş olursunuz.
Bir diğer işlem ise T.C kimlik no doğrulamasıdır. Bu işlemde yine https://tckimlik.nvi.gov.tr/ adresi üzerinden yapılmaktadır. Bu sayfa üzerinden karşınıza çıkan "T.C. Kimlik No Doğrulama" butonuna tıklayarak form sayfasına ulaşınız. Bu ekranda doldurmanız gerekenler şunlardır
Bu bilgileri dolduktan sonra T.C kimlik numara doğrulama işlemini gerçekleştirebilirsiniz.