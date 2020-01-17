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TOKİ kuraları ne zaman, hangi ayda çekiliyor? 2020 TOKİ 100 bin sosyal konut kura çekimi sonuçları ne zaman açıklanacak?

16 Aralık tarihinde başlayan TOKİ 100 bin konut sosyal projesi için heyecan dorukta. Başvuru hakkı sona eren projeye vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor. Geçtiğimiz ay başlayan sosyal konut projesi dar gelirli aileleri ev sahibi yapmayı amaçlarken proje İdaresi tarafından yapılıyor. 'nin 81 ilinde yapılacak olan projeye özellikle üç büyük il kabul edilen , ve 'dan da başvurular çokça fazla yapıldı. Uygun ödeme şartları ve fiyatlarına sahip , depreme dayanıklı evler ve yatay mimari esası ile inşa edilecek. E-Devlet üzerinden yapılan başvuruların tamamlanmasının ardından vatandaşlar arama motorlarında "?" sorusuna yanıt arıyor. Başvuru yapanların sayısı 1 milyon 92 bin 741 kişi olarak açıklanırken haberimizin içeriğinden 2020 TOKİ 100 bin sosyal konut projesi başvuru sonuçları sorgulama ekranına ulaşabilirsiniz.

Giriş Tarihi: 17.1.2020 08:19 Güncelleme Tarihi: 17.1.2020 08:19 ABONE OL
TOKİ kuraları ne zaman, hangi ayda çekiliyor? 2020 TOKİ 100 bin sosyal konut kura çekimi sonuçları ne zaman açıklanacak?

TOKİ 100 bin konut proje başvurularının tamamlanmasının ardından binlerce vatandaş "?" sorusuna yanıt aramaya başladı. Başvuru yapanların sayısı 1 milyon 92 bin 741 kişi olarak açıklanırken proje kapsamında 2+1 ve 3+1 evler inşa edilecek. Dar gelirli aileleri ev sahibi yapmayı amaçlayan proje aynı zamanda depreme dayanıklı olup yatay mimari esasına göre inşa edilecek. İdaresi tarafından yapılan proje başvuruları e-Devlet sistemi üzerinden alındı. 'nin 81 ilinde yapılacak olan projeye , , gibi üç büyük ilden yüksek oranda başvuru sayısı geldi. Bu doğrultuda; TOKİ kuraları ne zaman, hangi tarihte çekilecek? 2020 başvuruları sorgula!

TOKİ KURALARI NE ZAMAN ÇEKİLECEK?

tarafından yapılan TOKİ 100 bin sosyal konut projesi başvuruları tamamlandı. Başvurularını tamamlayan adaylar arama motorlarında "TOKİ kuraları ne zaman çekilecek?", " ne zaman açıklanacak?" gibi soruların yanıtlarını arıyorlar. Bu bağlamda; haberimizin içeriğinden konu ile ilgili tüm bilgilere ulaşabilirsiniz.

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TOKİ kuraları ne zaman, hangi ayda çekiliyor? 2020 TOKİ 100 bin sosyal konut kura çekimi sonuçları ne zaman açıklanacak?
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