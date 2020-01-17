TOKİ kuraları ne zaman, hangi ayda çekiliyor? 2020 TOKİ 100 bin sosyal konut kura çekimi sonuçları ne zaman açıklanacak?

TOKİ 100 bin konut proje başvurularının tamamlanmasının ardından binlerce vatandaş "TOKİ kuraları ne zaman çekilecek?" sorusuna yanıt aramaya başladı. Başvuru yapanların sayısı 1 milyon 92 bin 741 kişi olarak açıklanırken proje kapsamında 2+1 ve 3+1 evler inşa edilecek. Dar gelirli aileleri ev sahibi yapmayı amaçlayan proje aynı zamanda depreme dayanıklı olup yatay mimari esasına göre inşa edilecek. Toplu Konut İdaresi tarafından yapılan proje başvuruları e-Devlet sistemi üzerinden alındı. Türkiye'nin 81 ilinde yapılacak olan projeye İstanbul, Ankara, İzmir gibi üç büyük ilden yüksek oranda başvuru sayısı geldi. Bu doğrultuda; TOKİ kuraları ne zaman, hangi tarihte çekilecek? 2020 TOKİ 100 bin sosyal konut projesi başvuruları sorgula!

TOKİ KURALARI NE ZAMAN ÇEKİLECEK?

Toplu Konut İdaresi tarafından yapılan TOKİ 100 bin sosyal konut projesi başvuruları tamamlandı. Başvurularını tamamlayan adaylar arama motorlarında "TOKİ kuraları ne zaman çekilecek?", "TOKİ kura sonuçları ne zaman açıklanacak?" gibi soruların yanıtlarını arıyorlar. Bu bağlamda; haberimizin içeriğinden konu ile ilgili tüm bilgilere ulaşabilirsiniz.

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