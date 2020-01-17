Vali, çekicinin düşürdüğü Çetinkol’u ziyaret etti

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İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Kadıköy'de 14 Ocak'ta çekicinin kaldırdığı araçtan düşen Leyla Çetinkol'u tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti. Vali Yerlikaya, Twitter hesabından görüntüsünü paylaştığı ziyarette, Çetinkol'a geçmiş olsun dileklerini iletti. Yaşananlardan büyük üzüntü duyduğunu dile getiren Yerlikaya, "O görüntülere çok üzüldüm, 'gidip Leyla annemizin elini bir öpelim, özür dileyelim, geçmiş olsun diyerek duasını alalım' dedik. Bütün çalışma arkadaşlarımızın da selamları var. Keşke böyle bir şey hiç yaşanmasaydı" diye konuştu. Çetinkol ise Vali Yerlikaya'ya teşekkür ederek, "Gelmeniz benim için anlamlıydı. Çok naziksiniz, çok teşekkür ederim. Hastanemiz çok ilgileniyor, Allah tuttuğunuzu altın etsin" dedi.