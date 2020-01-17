..Ve 102 yaşında emeklilik kararı aldı

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ABD'nin Indiana eyaletinde bir adam 102 yaşında emekli olma kararı aldı. Yaklaşık 60 yıllık bir çalışma hayatının ardından emeklilik kararı veren adam, "Vücudunuz gitme zamanı geldiğini size söyler" yorumunu yaptı. "Indiana'nın en yaşlı çalışanı" unvanını elinde bulunduran 102 yaşındaki Bob Vollmer, 1962'de başladığı Doğal Kaynaklar departmanındaki araştırmacılık işinden 6 Şubat'ta ayrılmayı planlıyor. Vücudunun kendisine "Emekli olmanın zamanı geldi" dediğini söyleyen İkinci Dünya Savaşı gazisi Vollmer, emekliliğini okuyarak, çiftçilik yaparak ve savaş zamanı görev yaptığı Güney Pasifik adalarını ziyaret ederek geçirmeyi planlıyor.