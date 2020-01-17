Zenginlik ömrü uzatıyor

ABD ve İngiltere'de yapılan bir araştırma, zengin olmanın yaşam süresini uzattığını ortaya koydu. Journal of Gerontology'de de yayımlanan bilimsel çalışmada, 10 yıl boyunca sosyal ve ekonomik faktörler dikkate alınarak insanların ne kadar yaşadıkları araştırıldı. Yaklaşık 25 bin yetişkinin yaşam sürelerinin karşılaştırıldığı araştırmada, sosyo-ekonomik faktörlerin yaşlanmayı ve ilerleyen yaşlardaki hastalıkları nasıl etkilediği analiz edildi. Araştırmada, İngiltere'de 50 yaş üzerindeki 10 bin 754, ABD'de de 14 bin 803 kişinin verileri karşılaştırıldı. Araştırma, zengin erkeklerin 50 yaşından sonra 31 sene daha sağlıklı biçimde yaşadığını, bu ortalamanın yoksullar için 22 ila 23 seneye düştüğünü ortaya koydu. Kadınlar ise 50 yaşından sonra ortalama 33 yıl daha sağlıklı yaşarken, yoksul kadınlarda bu oranın ortalama 24 ila 25 yıla düştüğü görüldü.



YAŞAM KALİTESİ ARTIYOR

Araştırma, yaşlandıkça maddi gücün verdiği hayat kalitesinin sağlığı ne ölçüde etkilediğini de göstermiş oldu. Bir insanın finansal özgürlüğe sahip olarak yaşlanması ve hayatını devam ettirmesi, onu gelecek kaygısı ve sağlığıyla ilgilenememe gibi sorunlardan uzak tutuyor. Böylece kişinin ömrünün ortalamadan daha yüksek olma olasılığı artıyor.

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