10 yılda 42 santimetre uzayan sakalını 10 bin liraya satıyor

İstanbul ve Malatya'da sinema ve tiyatro oyunculuğu yapıp, kamera arkasında da görev alan Abdullah Özkaya, 2010 yılından beri sakallarını kesmedi. Badem ve argan yağlarıyla keratin bakımı yapan Özkaya'nın sakalları 42 santimetreye ulaştı. Askere gitmeden önce uzattığı sakallarını internet üzerinden 10 bin TL'ye satılığa çıkartan Özkaya, elde edeceği gelirin bir kısmıyla askerlik masraflarını karşılayacağını, bir kısmıyla da evlenmek üzere olan tiyatrocu bir arkadaşına yardım etmek istediğini belirtti. Özkaya, sakalını alana 60 santimetre uzunluğundaki saçlarını da hediye edeceğini söyledi. 4 ay sonra askere gidecek olan Özkaya, alıcı bulamazsa saç ve sakallarını Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı'na bağışlamayı düşünüyor.