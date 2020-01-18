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10 yılda 42 santimetre uzayan sakalını 10 bin liraya satıyor

'da, (28), 2010 yılından beri kesmediği 42 santimetreye ulaşan sakalını 10 bin TL karşılığında satılığa çıkardı. Sakalını alana 60 santimetre uzunluğundaki saçlarında da hediye edeceğini ifade eden Özkaya, alıcı çıkmaması halinde ve saçlarını Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı'na (LÖSEV) bağışlayacağını söyledi.

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 18.1.2020 10:51 Güncelleme Tarihi: 18.1.2020 11:02 ABONE OL
10 yılda 42 santimetre uzayan sakalını 10 bin liraya satıyor

İstanbul ve 'da sinema ve tiyatro oyunculuğu yapıp, kamera arkasında da görev alan , 2010 yılından beri sakallarını kesmedi. Badem ve argan yağlarıyla keratin bakımı yapan Özkaya'nın sakalları 42 santimetreye ulaştı. Askere gitmeden önce uzattığı sakallarını internet üzerinden 10 bin TL'ye satılığa çıkartan Özkaya, elde edeceği gelirin bir kısmıyla askerlik masraflarını karşılayacağını, bir kısmıyla da evlenmek üzere olan tiyatrocu bir arkadaşına yardım etmek istediğini belirtti. Özkaya, sakalını alana 60 santimetre uzunluğundaki saçlarını da hediye edeceğini söyledi. 4 ay sonra askere gidecek olan Özkaya, alıcı bulamazsa saç ve sakallarını Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı'na bağışlamayı düşünüyor.

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10 yılda 42 santimetre uzayan sakalını 10 bin liraya satıyor
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