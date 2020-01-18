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aktüel ürünler kataloğu burada! 23 Ocak tarihinden itibaren indirimi başlıyor!

Her hafta Perşembe günleri raflarını yenileyen market zinciri ile ilgili aktüel ürünler kataloğu araştırılmaya başlandı. Özellikle teknoloji aletlerinde yapılan büyük indirimler vatandaşların hafta içerisinde en çok takip ettiği konular arasında yerini alırken 23 Ocak tam listesi her hafta olduğu gibi müşterilerine kaliteli ve bir o kadar da hesaplı ürünler sunmaya devam ediyor. Perşembe gününden itibaren indirime girecek olan bu ürünlerin hepsini ve fiyatlarını haberimizin içerisinde yer alan bölüme tıklayarak ulaşabilirsiniz. Peki, bu hafta a101 aktüel ürünler kataloğunda hangi ürünler var? İşte neredeyse 81 ilde hizmet veren market zincirinin bu haftaki fırsat kataloğu…

Giriş Tarihi: 18.1.2020 15:06 ABONE OL
A101 aktüel ürünler kataloğu burada! 23 Ocak tarihinden itibaren A101 aktüel ürünler indirimi başlıyor!

A101 aktüel ürünleri bugün binlerce kişiyi sevindirecek indirimlerle raflarda yerini almaya hazırlanıyor. Müşterilerine sunduğu fırsat ürünleri ile adından söz ettiren market zincirtile müşterilerini memnun eden marketler arasında yerini alan marka Türkiye'nin neredeyse her yerinde vatandaşlara hizmet veriyor. Bu hafta; televizyon, telefon, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi gibi farklı çeşitlerle tüketicilerinin karşısına çıkacak olan market zinciri ile alakalı olarak A101 aktüel ürünler kataloğu araştırılmaya devam ediyor. Peki, 23 Ocak A101 aktüel ürünler kataloğunda bu hafta hangi ürünler var? İşte cevabı…

A101 23 OCAK AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU YAYINDA!

Aşağıda yer alan görsele tıklayarak 23 Ocak tarihinden itibaren marketlerde yerini alacak olan fırsat ürünlerinin kataloğuna erişebilirsiniz…

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A101 aktüel ürünler kataloğu burada! 23 Ocak tarihinden itibaren A101 aktüel ürünler indirimi başlıyor!
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