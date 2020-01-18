A101 aktüel ürünler kataloğu burada! 23 Ocak tarihinden itibaren A101 aktüel ürünler indirimi başlıyor!

A101 aktüel ürünleri bugün binlerce kişiyi sevindirecek indirimlerle raflarda yerini almaya hazırlanıyor. Müşterilerine sunduğu fırsat ürünleri ile adından söz ettiren market zincirtile müşterilerini memnun eden marketler arasında yerini alan marka Türkiye'nin neredeyse her yerinde vatandaşlara hizmet veriyor. Bu hafta; televizyon, telefon, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi gibi farklı çeşitlerle tüketicilerinin karşısına çıkacak olan market zinciri ile alakalı olarak A101 aktüel ürünler kataloğu araştırılmaya devam ediyor. Peki, 23 Ocak A101 aktüel ürünler kataloğunda bu hafta hangi ürünler var? İşte cevabı…

A101 23 OCAK AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU YAYINDA!

Aşağıda yer alan görsele tıklayarak 23 Ocak tarihinden itibaren marketlerde yerini alacak olan fırsat ürünlerinin kataloğuna erişebilirsiniz…