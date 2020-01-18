Mersin'de katarakt nedeniyle görme yetisini kaybeden 12 yaşındaki Bobo isimli köpek, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin talimatıyla İstanbul'da ameliyat edildi. Hayvan hakları savunucusu Semih İğdigül tarafından dün öğle saatlerinde Üsküdar'daki Veteriner Göz Merkezi'ne getirilen Bobo'nun ameliyatı veteriner hekim Prof. Dr. Murat Şaroğlu tarafından gerçekleştirildi. Ameliyat sonrası açıklamalarda bulunan Şaroğlu, "Her iki gözünde de hasar var. Ameliyat tek gözüne uygulandı ve teknik olarak iyi geçti. Fako cerrahisi ile kataraktlı lens uzaklaştırıldı. Gözün içerisine onun boyutuna uygun protez bir lens yerleştirdik. Bobo aynı zamanda kronik bir böbrek yetmezliği yaşıyor. Muhtemelen gözlerindeki kanama bu yüzden şekillenmiş. Hem böbrek tedavisi hem de göz tedavisi devam edecek. Bobo güzel günler görecek" dedi. Mersin'de yaşayan Ferda Şahin, 12 yıldır baktığı ve 5 ay önce katarakt nedeniyle görme yetisini kaybeden doberman cinsi köpeği Bobo'nun yaklaşık 6 bin liralık tedavi masrafını karşılayamamış, sosyal medyadan kampanya başlatmıştı. Durumu öğrenen Bakan Pakdemirli, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne talimat vererek, aileye yardım edilmesini istemişti.

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