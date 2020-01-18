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'da korkutan olay! Mahalleli sokağa döküldü...

'da saat 23.30 sularında meydana gelen olayda elektrik kontağında arıza meydana gelen bir binada büyük bir çıktı. Binanın yan tarafında bulunan elektrik kablolarına sıçrayan alevler kıvılcımlar yükselmesine neden oldu. İşte haberin detayları...

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 19.1.2020 01:08 Güncelleme Tarihi: 19.1.2020 01:10 ABONE OL
Bursa'da korkutan olay! Mahalleli sokağa döküldü...

Bursa'da, iki katlı ahşap binada elektrik kontağındaki arıza nedeniyle çıkan yangın paniğe neden oldu. Binanın bitişiğinde bulunan elektrik kablolarının alevlerden zarar görmesi nedeniyle elektrik direğinden kıvılcımlar yükseldi. İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangında iki katli binada büyük hasar oluşurken, dumandan etkilenen ev sahibi M.A. hastaneye kaldırıldı.

Yangın 23.30 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Alemdar Mahallesi 2'nci Uğur Sokak'ta meydana geldi. 2 katlı ahşap binada, elektrik kontağındaki arıza sebebiyle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, iki katlı ahşap binanın tamamını sardı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

MAHALLELİ SOKAĞA DÖKÜLDÜ

Alevler evin bitişiğinde bulunan elektrik kablolarına zarar verdi. Elektrik kablolarının erimesiyle birlikte, elektrik direğinden kıvılcımlar yükseldi. Binadan gelen patlama seslerini duyan mahalle sakinleri sokağa döküldü. Paniğe sebep olan yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik müdahalesinin ardından söndürüldü. Yangının çıktığı binada oturan M.A., hafif şekilde dumandan etkilendi. Yapılan ilk müdahalenin ardından Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırılan M.A.'nın durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Bursa'da korkutan olay! Mahalleli sokağa döküldü...
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