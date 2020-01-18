Evde bakım maaşı yatan iller hangileri? Evde bakım maaşı yatan ve yatmayan iller listesi sorgula!

Evde bakım maaşı yatan iller hangileri? Sorusu vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Her ay belli dönemlerde yatırılan bakım maaşına 2020 yılında zam gelmişti. 2019 yılında 1.384 lira tutarındaki evde bakım desteği, 2020 yılında 1.460 liraya yükseltildi. Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüklerine başvuru yapması gereken engelli bireylerin yakınları hastanelerin sağlık kurullarından alacakları ağır engelli ibareli sağlık raporları ve yaşadığı eve giren kişi başı gelirlerinin istenilen oranda olması ile bu ücreti alabilmektedir. Peki evde bakım maaşı yatan iller hangileri? 2020 Evde bakım maaşı yatan ve yatmayan iller sorgulama nasıl yapılır?

EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER HANGİLERİ?

Evde hastası ve ağır engelli raporu olan herkes evde bakım parası almak için başvurabilir. Başkasının yardımı ve bakımı olmadan hayatını devam ettiremeyen, tek başına ihtiyaçlarını (beslenme, giyinme, tuvalet, merdiven inip çıkabilme gibi) gideremeyen hastalara bakanlar, bakım maaşı alabilmektedir. Haberimizde, evde bakım maaşı yatan ve yatmayan iller sorgulama ekranı yer alıyor.