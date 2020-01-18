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iller hangileri? Evde bakım maaşı yatan ve yatmayan iller listesi sorgula!

Aile Ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından evde bakım maaşı yatırılıyor. Devlet evde özel bir bakıma muhtaç olan vatandaşların kişisel ihtiyaçlarının karşılanması için belirli miktarda bir maaş ödemesi yapıyor. Bilindiği üzere yeni yıla girmemizle birlikte 2020 evde bakım maaşlarına zam geldi. Evinde hasta, engelli ve yaşlı hastalara bakan 1. derecedeki aile yakınlarına ödenen ödenek ay ay yatırılıyor ve normal dönemde her ayın 15'i ile 31'i arası hesaplara aktarılıyor. Engelliye bakan kişinin bakım maaşı alabilmesi için hanede kişi başına düşer gelir miktarının asgari ücretin üçte ikisinden az olması gerekiyor. Peki iller hangileri? yatan ve yatmayan iller sorgulama ekranı!

Giriş Tarihi: 18.1.2020 17:28 Güncelleme Tarihi: 18.1.2020 17:28 ABONE OL
Evde bakım maaşı yatan iller hangileri? Evde bakım maaşı yatan ve yatmayan iller listesi sorgula!

iller hangileri? Sorusu vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Her ay belli dönemlerde yatırılan bakım maaşına 2020 yılında zam gelmişti. 2019 yılında 1.384 lira tutarındaki evde bakım desteği, 2020 yılında 1.460 liraya yükseltildi. Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüklerine başvuru yapması gereken engelli bireylerin yakınları hastanelerin sağlık kurullarından alacakları ağır engelli ibareli sağlık raporları ve yaşadığı eve giren kişi başı gelirlerinin istenilen oranda olması ile bu ücreti alabilmektedir. Peki evde bakım maaşı yatan iller hangileri? yatan ve yatmayan iller sorgulama nasıl yapılır?

EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER HANGİLERİ?

Evde hastası ve ağır engelli raporu olan herkes evde bakım parası almak için başvurabilir. Başkasının yardımı ve bakımı olmadan hayatını devam ettiremeyen, tek başına ihtiyaçlarını (beslenme, giyinme, tuvalet, merdiven inip çıkabilme gibi) gideremeyen hastalara bakanlar, bakım maaşı alabilmektedir. Haberimizde, evde bakım maaşı yatan ve yatmayan iller sorgulama ekranı yer alıyor.

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Evde bakım maaşı yatan iller hangileri? Evde bakım maaşı yatan ve yatmayan iller listesi sorgula!
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