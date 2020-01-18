Gülistan Doku'nun son görüntüsü viyadükte çıktı

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Tunceli'de 5 Ocak'tan bu yana kayıp olan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'nun (21) bulunması için başlatılan arama çalışmaları, 13'üncü gününde devam ediyor.Gülistan'ı bulmak için yürütülen çalışmalara katılmak üzere 7 ilden arama-kurtarma ekibi gönderildi. Bu arada Gülistan Doku'yu arama çalışmalarının yürütüldüğü Dinar Deresi üzerindeki Sarı Saltuk Viyadüğü'ndeki bariyerlerin arasında bir kişinin oturur vaziyette iken bir araç kamerasına yansıyan görüntüsü ortaya çıktı. Görüntüler savcılığa teslim edildi. Görüntüdeki kişinin, arama yapılan yerde makas ve isminin yazılı olduğu notlar çıkan Gülistan'a ait olduğunun değerlendirildiği, ailesinin de benzer bir kıyafeti olduğunu söylediği öğrenildi. Gülistan'ın kayıp olduğu gün ayrıldığı erkek arkadaşı ile bir kafe önünde görüşüp tek başına ayrıldığı görüntülere yansımıştı.