Haftanın BİM 24 Ocak aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! BİM’de bu hafta hangi ürünler indirimde olacak?

BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. 24 Ocak'tan itibaren raflardaki yerini alacak olan indirimli ürünler listesi merak ediliyor. Yeni haftaya ilişkin teknoloji ve mutfak ürünlerinde kaçırılmayacak fırsatlar müşterilerini bekliyor olacak. Kataloğu henüz incelemeyenler ise '' 24 Ocak BİM aktüel kataloğunda neler var?'' sorusuna yanıt aramaya başladı. Bu hafta Kumtel Inox Metalik Ankastre Set, Hisar Optima Granit Set 2'li, Erkek Suni Deri Mont, Ütü Masası Bezinde sürpriz fırsatlar var. Peki BİM aktüel ürünler kataloğunda neler olacak? İşte, 24 Ocak BİM aktüel ürünler tam listesi!

BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU (24 OCAK 2020)

Haftanın BİM aktüel ürünler kataloğuna ilişkin tam listeye haberimizden erişebilirsiniz. Katalogda son derece çeşitli mutfak ve ev ekonomisi ürünleri bulunurken, soğuk havalar için dolabını zenginleştirmek isteyenler için de kıyafet fırsatları var. Hemen aşağıdaki görsel aracılığıyla 24 Ocak Cuma BİM kataloğuna hızlı ve kolay bir şekilde ulaşabilirsiniz.