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Haftanın 24 Ocak aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! BİM’de bu hafta hangi ürünler indirimde olacak?

Yeni haftaya ilişkin aktüel kataloğu belli oldu. Her Cuma stoklardaki ürünlerini yenileyen mağazanın bu haftaki indirimli ürünler listesi merak edildi. Hem kaliteli hem uygun ürünleriyle cezbeden 24 Ocak kataloğunda teknolojik markalarda kaçırılmayacak fırsatlar yer aldı. Hal böyle olunca ‘’ kataloğunda neler var?’’ sorusuna yanıt aranmaya başlandı. Bu hafta Huawei Y5 2019 Cep Telefonu, Hometech Alfa 8mB Tablet PC, Trust Kablosuz Şarj Cihazı, Trust Kamuflaj Oyuncu Mouse ve Mouse Pad, Linksmart Araç İçin Sensörlü Kablosuz Telefon Şarj Cihazı ve Telefon Tutucuda inanılmaz indirim fırsatı olacak. Peki, yeni hafta BİM aktüel ürünler listesi hangi fırsatlar ile geliyor? 24 Ocak Cuma gününden itibaren raflardaki yerini alacak olan ürünler ve fiyatları haberimizde sizlerle…

Giriş Tarihi: 18.1.2020 14:52 ABONE OL
Haftanın BİM 24 Ocak aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! BİM’de bu hafta hangi ürünler indirimde olacak?

aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. 24 Ocak'tan itibaren raflardaki yerini alacak olan indirimli ürünler listesi merak ediliyor. Yeni haftaya ilişkin teknoloji ve mutfak ürünlerinde kaçırılmayacak fırsatlar müşterilerini bekliyor olacak. Kataloğu henüz incelemeyenler ise '' 24 Ocak kataloğunda neler var?'' sorusuna yanıt aramaya başladı. Bu hafta Kumtel Inox Metalik Ankastre Set, Hisar Optima Granit Set 2'li, Erkek Suni Deri Mont, Ütü Masası Bezinde sürpriz fırsatlar var. Peki kataloğunda neler olacak? İşte, 24 Ocak BİM aktüel ürünler tam listesi!

BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU (24 OCAK 2020)

Haftanın BİM aktüel ürünler kataloğuna ilişkin tam listeye haberimizden erişebilirsiniz. Katalogda son derece çeşitli mutfak ve ev ekonomisi ürünleri bulunurken, soğuk havalar için dolabını zenginleştirmek isteyenler için de kıyafet fırsatları var. Hemen aşağıdaki görsel aracılığıyla 24 Ocak Cuma BİM kataloğuna hızlı ve kolay bir şekilde ulaşabilirsiniz.

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Haftanın BİM 24 Ocak aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! BİM’de bu hafta hangi ürünler indirimde olacak?
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