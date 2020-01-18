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oynarken yanmışlardı! Akılalmaz olayda yeni gelişme…

Afyon Karahisar'da kartopu oynayan çocukların vücutlarında oluşan yanıkların ardından akılalmaz olayda yeni gelişmeler yaşanıyor. oynadıktan sonra vücudunda yanık oluşan 9 çocuktan 2'sinin tedavisi devam ediyor. İşte haberin detayları...

İHA Yaşam
Giriş Tarihi: 18.1.2020 19:43 Güncelleme Tarihi: 18.1.2020 19:44 ABONE OL
Kar topu oynarken yanmışlardı! Akılalmaz olayda yeni gelişme…

Afyonkarahisar'da kartopu oynarken vücutlarında yanıklar oluşan 9 çocuktan 2'sinin tedavisi sürerken, çocuklara önümüzdeki hafta içerisinde cerrahi müdahale yapılacağı ve doku nakli uygulanacağı öğrenildi.

Afyonkarahisar'da okul bahçesinde kartopu oynarken tuhaf bir şekilde vücutlarında yanık oluşan 9 çocuktan 2'sinin tedavisi Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde sürüyor. Geçtiğimiz hafta Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Nurullah Okumuş, çocukların takip edildiğini ve gerek duyulması halinde plastik cerrahinin müdahale edeceğini bildirmişti.

Bugün ise edinilen bilgilere göre AFSÜ Hastanesi'nde tedavileri devam eden 2 çocuğa, plastik cerrahi ameliyatı yapılacağı bildirildi. Birinin kalça, diğerinin ayak bileklerinde ciddi yanıklar bulunan çocukların önümüzdeki hafta içerisinde ameliyat edileceği ve ameliyatla, çocukların kendi vücutlarından alınan dokular, yanık olan bölgelere nakledileceği öğrenildi.

Öte yandan çocukları yakan maddenin ne olduğu ise halen bilinmezken, Ankara'ya gönderilen numune sonuçlarının beklenildiği bildirildi.

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Kar topu oynarken yanmışlardı! Akılalmaz olayda yeni gelişme…
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