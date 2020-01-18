Makas terörüne 22.5 yıl hapis

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İstanbul Beşiktaş'ta trafikte makas atarak ilerlediği sırada 4 kişinin ölümüne 10 kişinin yaralanmasına neden olan firari sürücü Yusuf Arıkboğa hakkında iddianame hazırlandı. Firari şüpheli Arıkboğa'nın 22.5 yıla kadar hapsi istendi. Kazaya ilişkin yürütülen soruşturma 7 ay sonra tamamlandı. Savcılıkça hazırlanan iddianamede, tanık beyanlarına göre firari şüpheli Yusuf Arıkboğa'nın olay sırasında alkollü bir şekilde araç kullanarak, trafik güvenliğini tehlikeye soktuğu ve makas atarak şerit değiştirdiği sırada kaza yaptığı kaydedildi. İddianamede, firari şüpheli Arıkboğa'nın "Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölününe ve yaralanmasına neden olmak" suçundan 2 yıl 8 aydan 22.5 yıla kadar hapsi talep edildi. İddianamede, şüpheli Arıkboğa'nın firar etmesine yardım eden tutuklu şüpheliler Abdulsamet Topçi ve Mehmet Topçi ile tutuksuz şüpheliler S. U. ve M.Ş. hakkında '"Suçluyu kayırma" suçundan 6 aydan 5 yıla kadar hapis cezası istendi.