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yapılacak? 2020 ile nelerdir?

sınav tarihleri merak edilmeye başlandı. Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı'na başvurular 7 Ocak tarihinde başlamıştı. Devletin askeri kadrosunda yer almak isteyen vatandaşlar ‘’ 2020 ?’’ sorusuna yanıt aramaya başladı. tarafından yapılacak olan başvurulara yoğun ilgi sürerken başvuru şartları ise bir diğer merak edilen konu olarak karşımıza çıkıyor. Adaylara; Türkçe testinden 40, temel matematik testinden 40, sosyal bilimler testinden 20 ve fen bilimleri testinden 20 olmak üzere toplam 120 soru sorulacak. Peki MSÜ 2020 sınavı ne zaman? ÖSYM ile nelerdir, son başvuru tarihi ne zaman?

Giriş Tarihi: 18.1.2020 16:26 ABONE OL
MSÜ sınavı ne zaman yapılacak? 2020 ÖSYM ile MSÜ başvuru şartları nelerdir?

yapılacak? Sorusuna yanıt aranmaya başlandı. Devletin askeri kadrosunda yer almak isteyen vatandaşlar başvuru tarihlerini sorguluyor. Bilindiği üzere Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı'nın başvuruları 7 Ocak'ta başlamıştı. Başvuru süresi devam ederken henüz başvuruda bulunmamış adaylar şartları merak ediyor. Sınava katılacak adaylara Türkçe testinden 40, temel matematik testinden 40, sosyal bilimler testinden 20 ve fen bilimleri testinden 20 olmak üzere toplam 120 soru yöneltilecek. Adaylara sınavda 135 dakika süre verilecek. Buna göre; MSÜ sınavı ne zaman yapılacak? 2020 ile nelerdir? İşte detaylar…

MSÜ 2020 NE ZAMAN? BAŞVURU TARİHLERİ!

Haberimizde, ÖSYM'nin resmi sitesinde yer alan bilgilerle birlikte 2020 MSÜ sınav tarihi, başvuru şartları ve başvuru detaylarına ulaşabilirsiniz.

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MSÜ sınavı ne zaman yapılacak? 2020 ÖSYM ile MSÜ başvuru şartları nelerdir?
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