Oğlunu öldürüp, kendini astı

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Tokat Devlet Hastanesi'nin ana okulunda müdür yardımcısı olarak görev yapan ve psikolojik sorunları olduğu öne sürülen Tuğba Uzun (37), evinde oğlu Kayra'yı (10) bıçaklayarak öldürdükten sonra, kendini asarak yaşamına son verdi. Olay Büyükbeybağı Mahallesi'ndeki Vakıflar Bölge Müdürlüğü Lojmanları'nın 2'nci katında gerçekleşti. Mühendis olarak çalıştığı kurumun Amasya'da toplantısına katıldıktan sonra Tokat'a dönen Mustafa Uzun, evinin kapısını açamadı. Telefonla da eşine ulaşamayınca telaşlanarak çilingir çağırdı. Çilingirin kapısını açtığı eve giren Uzun, eşini mutfakta doğal gaz borusunu asılı vaziyette, özel bir okulda 4'üncü sınıfta okuyan oğlu Kayra'yı ise yatak odasında ve yanında ekmek bıçağı ile kanlar içinde buldu. Durum polise ve 112 sağlık ekiplerine bildirildi. Acı olay sonrası fenalaşan baba, sağlık ekipleri tarafından hastaneye götürülürken, anne ile oğlunun cansız bedeni otopsi için Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Tuğba Uzun'un psikolojik sorunları olduğu ve depresyon ilaçları kullandığı öğrenildi. DHA-İHA