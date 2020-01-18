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çekiliş sonuçları bugün açıklanıyor! Sayısal Loto bilet sorgulama

Şans oyunları oynayan yüz binlerce vatandaş için şans oyunları sonuçları heyecan kaynağı olmaya devam ediyor. Bugün de, çekiliş sonuçları şans oyunu takipçileri için merak konusu oldu. İdaresi (MPİ) tarafından bu akşam gerçekleştirilen 2020 Sayısal Loto çekiliş sonuçları belli oluyor. Bilet sorgulama işlemini yapmak isteyen vatandaşlar, haberimizden sorgulama yapabilirler. İşte Sayısal Loto çekilişi ile ilgili detaylar ve son dakika gelişmeleri…

Giriş Tarihi: 18.1.2020 19:59 ABONE OL
Sayısal Loto çekiliş sonuçları bugün açıklanıyor! Milli Piyango Sayısal Loto 18 Ocak bilet sorgulama

On binlerce şans oyunu tutkununun heyecanlı bekleyişi dün akşam gerçekleştirilen (18 Ocak 2020)) Sayısal Loto çekilişi ile sona eriyori. Büyük ikramiyenin kime çıkacağı heyecanla araştırılırken, Milli Piyango yılbaşı çekilişinin ardından ardından şans oyunu oynayanların merakı Sayısal Loto sonuçları için daha da arttı. Bugün, Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından gerçekleştirilen Sayısal Loto çekilişinin sonuçları ve tüm son dakika haberlerinin hepsi sabah.com.tr'de!

SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI 18 OCAK 2020

Sayısal Loto 18 Ocak 2020 çekilişi bu akşam çekilişinin hemen ardından Ankara'da ve dijital olarak Milli Piyango İdaresi canlı çekiliş sayfası üzerinden 22.00'ye doğru açıklanacak.

İşte dün akşam yapılan çekilişte kazandıran şanslı numaralar...

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Sayısal Loto çekiliş sonuçları bugün açıklanıyor! Milli Piyango Sayısal Loto 18 Ocak bilet sorgulama
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