Sayısal Loto sonuçları ne zaman açıklanacak? Milli Piyango 18 Ocak Sayısal Loto çekiliş sonuçları sorgula!

Sayısal Loto çekiliş sonuçları ne zaman açıklanacak? Sorusuna vatandaşlar yanıt aramaya başladı. Milli Piyango İdaresi (MPİ) çekiliş sonuçlarına göre kazandıran numaralar açıklanmaya devam ediyor. Zengin olma hayallerini bu haftaya bırakanlar çekiliş sonuçlarını sorgulamaya başladı. Geçen haftaki çekiliş sonuçlarında Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 120 kişi 6 bin 788'er lira, 4 bilen 7 bin 375 kişi 83'er lira ve 3 bilen 137 bin 612 kişi de 11 lira 80'er kuruş ikramiye kazandı. Peki 18 Ocak Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango 18 Ocak Sayısal Loto çekiliş sonuçları sorgula!

SAYISAL LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Sayısal Loto çekilişi, 18 Ocak 2020 Cumartesi günü Ankara'da Milli Piyango İdaresi tarafından saat 21.15'te gerçekleştirilecek ve akabinde sonuçlar açıklanacak. Sonuçlar belli olur olmaz aşağıdaki ekrandan MPİ bilet sorgulama işleminizi hızlı ve kolay bir şekilde yapabilirsiniz.

SAYISAL LOTO NEDİR, NASIL OYNANIR?

Sayısal Loto oynayacak kişilerin 1 ila 49 arasında değişen rakamlar arasından seçim yapması gerekir. Bir sırada 6 adet rakam yer alır. 6 rakamı içeren her sıra kolon olarak adlandırılır. İstenilen rakamlar oynandıktan sonra çekiliş sonucu çıkan rakamlara göre farklı ödüller kazanılır.

Kazanılan ödül miktarı birkaç faktöre bağlıdır. İlk olarak 3, 4, 5 ve 6 rakamı aynı kolonda tutturmaya göre farklı ödüller verilir. Büyük ikramiye kazanmak için 6 rakamın tek bir sırada yer alması gerekir. 3, 4 veya 5 rakamın aynı sırada yer alması durumunda ise daha düşük teselli ödülleri verilir.

Ödül miktarını belirleyen diğer bir faktörde devirdir. Devir, bir önceki çekilişte büyük ikramiyenin herhangi bir bilete isabet etmemesi durumunda ödülün bir sonraki haftaya kalmasıdır. Örneğin Ocak ayının ikinci haftasından yapılan çekilişti 6 rakamı da bilen bilet çıkmadı. Bu durumda büyük ikramiye Ocak ayının üçüncü haftasına aktarılır. Eğer üçüncü haftada da çıkmazda toplam ödül dördüncü haftaya aktarılır. Devirde ikramiye katlanarak artar. Devreden ikramiyenin çıkması durumunda tüm süreç en baştan başlar.

Sayısal Loto oynamak için iki yöntem bulunur. İsterseniz loto bayilerinden elinizde özel kuponu doldurarak bu kuponu makineden geçirebilirsiniz. Ya da makineye oynatarak makinenin size rastgele sayı kombinasyonları vermesini sağlayabilirsiniz.

Kuponu doldururken her kutuda altı sayı işaretlemeniz gerekir. İşaretleme işlemi dik bir çizgi kullanılarak yapılır. Eğer hatalı bir işaretleme yaptıysanız ilgili kolonu iptal etmeniz mümkün. Her kolonun altında iptal yazan bir kutu yer alır. Bu kutuyu işaretlerseniz ilgili kolon makine tarafından işlenmez.