Sevgilisini hızla giden araçtan aşağı attı!

Türkmenistan uyruklu şarkıcı kadın, seyir halindeki araçtan düşüp, hayatını kaybetti. Sürücü koltuğunda bulunan sevgilisi, genç kadının intihar ettiğini belirtti. Savcılıkça, sevgilisini 60 km hızla seyir halinde bulunan araçtan atan sevgili hakkında müebbet hapis istemiyle dava açıldı. Olay, geçtiğimiz yıl 29 Ocak Günü saat 02.40 sıralarında Beyoğlu Müeyyedzade Mahallesi Kemeraltı Caddesi'nde yaşandı. Türkmenistan uyruklu 30 yaşındaki şarkıcı Maysa Yazmuradova, olay gecesi sevgilisi Abdulmuttalip H. ve sevgilisinin çalışanı Mustafa Y. ile buluştu. Üçlü, Beyoğlu'nda Mis Sokak'ta bulunan bir eğlence merkezine gitti. Eğlence ardından Abdulmuttalip H. ve Mustafa Y.'nin kiraladıkları araçla mekandan ayrılan üçlü, Aksaray yönünde seyir halindeydi. İddiaya göre, Abdulmuttalip'e araçtan inmek istediğini söyleyen genç kadın, araç seyir halindeyken kapıyı açarak atlamak istedi.

ARACI DURDURMADI

Sevgilisi tarafından engel olunan genç kadının yeniden kapıyı açması ardından sürücü sevgili, bariyerlere çarptı. Taksim tünele girdikleri bir anda yeniden araç kapısı açıldı ve genç kadın bir anda araçtan düştü. Sevgilisi araçtan düşen Abdulmuttalip H., 60 km hızla giden aracı durdurmadı ve olay yerinden uzaklaştı.

SEVGİLİSİ GÖZALTINA ALINDI

Arkadan gelen başka bir sürücünün polis ekiplerine olayı ihbar etmesi ardından, yola savrulan genç kadın olay yerine gönderilirken ambulansla hastaneye götürüldü. Yaklaşık 13 gün yoğun bakımda kalan Yazmuradova hayatını kaybederken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Yazmuradova'nın düştüğü yerdeki güvenlik kameraları incelemeye alındı. İnceleme kapsamında Yazmuradova'nın düştüğü aracın plakası belirlendi ve araçta bulunan Abdulmuttalip H. ve Mustafa Y. gözaltına alındı. İki şüpheli olay gecesi birlikte eğlenmeye gittiklerini, gecenin sonunda "Şarkı isteme" yüzünden tartıştıklarını, genç kadının otomobilin kapısını açarak aşağı atladığını söyledi.

'KENDİSİ ATLADI' DEDİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca olayla ilgili soruşturma başlatıldı. İfadesi alınan sevgili Abdülmuttalip H. "Onunla 3 aydır birlikteydik. Olay günü birlikte eğlenmeye gittik. Gittiğimiz yerde çok alkol aldı. Şarkıcıdan istek şarkı istedi. Bu nedenle aramızda kavga çıktı. Birlikte dışarı çıktık. Otomobile bindiğimizde tartışma büyüdü. Bir anda kapıyı açarak kendini dışarı attı. Biz korktuğumuz için oradan kaçtık" dedi. Olayla ilgili, genç kadının sevgilisiyle mekana gitmek için bindiği taksi şoförünün ve görgü tanıklarının ifadesini alındı. Taksi şoförü, genç kadının ağzının ve burnunu kanadığını, görgü tanıkları ise Mayra'nın aşırı derece alkollü olduğunu, ayakta durmakta zorlandığını anlattı.

MÜEBBET HAPSİ İSTENİYOR

Savcılık yürütülen soruşturma sonunda, Abdülmuttalip H.'nin 60 km hızla seyir halindeyken yolcu koltuğunda bulunan sevgilisi Maysa Yazmuradova'yı araçtan atarak kasten öldürme suçunu işlediği gerekçesiyle müebbet hapis istemiyle dava açıldı. Hazırlanan iddianamede, genç adamın intihar iddialarının suçtan kurtulmaya yönelik olduğu ve intihar eden sevgilisini olay yerinde bırakıp kaçmasının hayatın olağan akışına aykırı olduğunu kaydetti. Sevgili, ilerleyen günlerde Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanacak.