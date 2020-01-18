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Son dakika haberi: ’ta korkunç olay! Polise yakalanmamak için bakın ne yaptı…

’ta dün saat 18.30 sularında Beşiktaş Kültür Mahallesi’nde meydana gelen son dakika olayı duyanların kanını dondurdu. Beşiktaş İlçe ekiplerinin şüphelenerek durdurmak istediği bir otomobilin sürücüsü, emniyet ekiplerinin dur ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. Bunun üzerine emniyet ekipleriyle aralarında kısa süreli kovalamaca yaşanmasının ardından ekipler tarafından önü kesilerek durdurulan otomobilin sürücüsü polis ekiplerine yakalanmamak için öyle bir şey yaptı ki polis ekipleri şoke oldu. Korkun olayın ardından kaçan otomobilin arka koltuğundaki kartonu kaldıran ekipler gördükleri manzara karşısında 2. kez şok geçirdi. İşte son dakika haberine ilişkin tüm detaylar…

Giriş Tarihi: 18.1.2020 18:44 Güncelleme Tarihi: 18.1.2020 19:01 ABONE OL
Son dakika haberi: Beşiktaş’ta korkunç olay! Polise yakalanmamak için bakın ne yaptı…

Beşiktaş'ta dün saat 18.30'da meydana gelen son dakika haberi duyanları şoke etti. Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin Kültür Mahallesi'nde durumundan şüphelendiği bir aracı durdurmak istemesi üzerine dur ihtarında bulunduğu araç kaçmaya başladı. Bunun üzerine polis ekipleri kaçan aracın peşine düştü. Ekiplerle, dur ihtarına uymayan otomobil arasında kısa bir kovalamaca yaşanmasının ardından polis otosu, kaçan otomobilin önünü keserek durdurdu. Otomobilin sürücüsünün yakalanmamak için yaptığı karşısında çevredekiler ve polis ekipleri dehşete kapıldı. Olayın ardından araçta incelemelerde bulunan ekipler, arka koltukta bulunan kartonu kaldırdıklarında tekrar şok geçirdi. İşte son dakika haberinin tüm detayları…

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Son dakika haberi: Beşiktaş’ta korkunç olay! Polise yakalanmamak için bakın ne yaptı…
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