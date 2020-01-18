Son dakika haberi: Beşiktaş’ta korkunç olay! Polise yakalanmamak için bakın ne yaptı…

Beşiktaş'ta dün saat 18.30'da meydana gelen son dakika haberi duyanları şoke etti. Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin Kültür Mahallesi'nde durumundan şüphelendiği bir aracı durdurmak istemesi üzerine dur ihtarında bulunduğu araç kaçmaya başladı. Bunun üzerine polis ekipleri kaçan aracın peşine düştü. Ekiplerle, dur ihtarına uymayan otomobil arasında kısa bir kovalamaca yaşanmasının ardından polis otosu, kaçan otomobilin önünü keserek durdurdu. Otomobilin sürücüsünün yakalanmamak için yaptığı karşısında çevredekiler ve polis ekipleri dehşete kapıldı. Olayın ardından araçta incelemelerde bulunan ekipler, arka koltukta bulunan kartonu kaldırdıklarında tekrar şok geçirdi. İşte son dakika haberinin tüm detayları…