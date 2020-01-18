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Takdirlik babaanne

’nun Daday ilçesinde torunu okusun diye hayatını ona adadı

İHA Yaşam
Giriş Tarihi: 18.1.2020 ABONE OL
Takdirlik babaanne

Kastamonu'nun Daday ilçesinde Naciye Dolapçı (58), günün tamamını ve enerjisini doğuştan engelli torunu 10 yaşındaki Harun Muhammed'in okuması için adadı. Sabah 05.00'da kalkıp torunu Harun'a kaldırıp kahvaltısını elleriyle yediriyor. Okul kıyafetlerini giydirdiği torununu ayakları çamurlanmasın diye servise kadar sırtında taşıyor. Torunuyla birlikte okula gidip akşama bekliyor. Derste olan torununu beklediği sırada sıkılmamak için de el işleri yaparak dantel örüyor.

Miralay Halitbey İlkokulu 4'ncü sınıf öğrencisi Harun Muhammed, birinci sınıfa başladığında tekerlekli sandalye ile okula gidiyordu. Babaannesinin sevgisi ve ilgisiyle artık koltuk değnekleriyle okula gidip gelebiliyor.
Teneffüs aralarında torununu elinden tutup gezdiren, yemek yediren babaanne Dolapçı "En büyük hayalim iyi bir eğitim alarak meslek sahibi olması. Gerekirse her gün sırtımda taşırım. Nefesim yettiği kadar oğlumun arkasındayım. O okudukça daha çok seviniyorum. Beni annem babam okutmadı Onun okumasını çok istiyorum" diye konuştu.

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Takdirlik babaanne
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