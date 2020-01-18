Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Yaşam Haberleri > Yozgatlı beşizlerin karne heyecanı

Yozgatlı beşizlerin karne heyecanı

Giriş Tarihi: 18.1.2020 ABONE OL
Yozgatlı beşizlerin karne heyecanı
Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesi 75. Yıl Cumhuriyet İlkokulu ikinci sınıf öğrencileri, Zeynep Muhteber, Muhammed Emin, Yunus Kerem, Ömer Faruk ve Davut Ege karnelerini anneleri Özlem Bulut ve ağabeyleri Efe ile aldı. Beşizlere karnelerini 2/A sınıfında düzenlenen törende Kaymakam Murat Kaplay ve Belediye Başkanı Nezih Yalçın verdi. Kaplay, yaptığı konuşmada, yarıyıl tatilinin, öğrenci, öğretmen ve velilere hayırlı olmasını diledi. Anne Bulut, çocuklarının karne heyecanına ortak olduğunu ifade ederek, "Zorlu bir yılın ilk yarısını geride bıraktık. Tüm öğrencilere ve öğretmenlerimize teşekkür ediyorum" dedi. Karnelerini alan beşizler sınıfta arkadaşlarıyla hatıra fotoğrafı çektirdi. AA
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Yozgatlı beşizlerin karne heyecanı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN