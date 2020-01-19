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3 çocuk annesi kadın intihar etmişti! İğrenç gerçek mektupta ortaya çıktı

Korkunç olay 'de yaşandı. Evli ve 3 çocuk annesi Şengül K., oturduğu dairenin balkonuna çıkarak çamaşır ipini boynunu bağlayıp atlayarak yaşamına son vermişti. Olay sonrası soruşturma başlatan emniyet ekipleri, tüyler ürperten detayı ortaya çıkardı. Son dakika haberine göre Şengül K.'nın geride bıraktığı intihar mektubunda eski patronu tarafından tacize uğradığını yazdığı belirlendi.

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 19.1.2020 12:35 Güncelleme Tarihi: 19.1.2020 12:36 ABONE OL
3 çocuk annesi kadın intihar etmişti! İğrenç gerçek mektupta ortaya çıktı

Olay, salı günü saat 03.00 sıralarında Çiğli ilçesi Atatürk Mahallesi'ndeki bir apartmanda meydana geldi. Şengül K., oturduğu dairenin balkonuna çıkarak çamaşır ipini boynuna bağladı, ardından da kendisini 3'üncü kattan boşluğa bıraktı. Şengül K.'yi balkonda asılı gören apartman sakinleri, durumu sağlık, polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Şengül K.'yi gören yakınları sinir krizi geçirirken, ihbar üzerine gelen itfaiye ekipleri Şengül K.'yi asılı olduğu yerden indirirdi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Şengül K.'nın öldüğü belirlendi. İzmir Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından Şengül K.'nin cenazesi toprağa verildi.

ESKİ PATRONU HAYATINI KABUSA ÇEVİRMİŞ

Evli ve 3 çocuk annesi Şengül K.'nin, intihardan önce bir not bıraktığı ortaya çıktı. Notta Şengül K.'nin gelinlikçide çalıştığı dönemlerde, patronu H.Y.'nin kendisine arkadaşlık teklifinde bulunduğunu, teklifi reddedip işten ayrılarak kendi gelinlikçi dükkanını açtığını, ancak H.Y.'nin, kendisini telefonla ve 2 kişi aracılığıyla rahatsız etmeye devam ettiğini yazdığı belirtildi. Notta ayrıca, H.Y.'nin telefonla kendisine cinsel içerikli mesajlar gönderdiğini yazdığı ifade edildi.

Şengül K.'nin çocukları, H.Y.'den şikayetçi olurken, olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Gasp ettikleri çiftçinin parasıyla alem yapmışlar

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3 çocuk annesi kadın intihar etmişti! İğrenç gerçek mektupta ortaya çıktı
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