ATV ekranları sinema kuşağında bu akşam Bozayı filmi yayınlanacak. Aksiyon, Gerilim türündeki filmin yönetmenlik koltuğunda David Hackl otururken, 2014 yılında ABD'de çekildi. Başrollerinde James Marsden, Thomas Jane, Piper Perabo, Scott Glenn gibi isimlerin olduğu filmin oyuncuları ve konusu televizyon izleyicileri tarafından merak ediliyor. Peki, Bozayı filmi konusu nedir? Bozayı filmi oyuncuları kimler, nerede çekildi? İşte yanıtı…

BOZAYI FİLMİ KONUSU NEDİR? BOZAYI FİLMİ OYUNCULARI KİMLER, NEREDE ÇEKİLDİ?

Bir Alaska kasabasında peş peşe vahşi bir ayının saldırıları gerçekleşir. Kasabanın şeriflerinden Beckett bu olayları çözmeye çalışırken, çocukken ayrı düştüğü kardeşi Rowan kasabaya geri döner. Beckett'in vahşi yaşam fotoğrafçısı eşi Michelle'nin hala ormanda olduğunu öğrenirler. Aralarındaki geçmişe dair sorunları çözmeye çalışan iki kardeş, bu haberden sonra kendilerini ormanda bu vahşi ayıya karşı mücadele içinde bulur.

BOZAYI FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

2014 yılında ilk kez yayınlanan filmin çekimleri ABD'de gerçekleştirildi.