Doğuda kar, batıda yağmur! Meteoroloji uyardı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 19 Ocak hava durumu raporu yayınlandı. Yapılan son tahminlere göre İstanbul başta olmak üzere yurdun batı kesimlerinde sağanak yağış doğu kesimlerinde ise kar yağışının etkili olması bekleniyor. Peki, bugün hava durumu nasıl? İşte, Meteoroloji Genel Müdürlüğü 19 Ocak hava durumu raporu…

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın kuzeyi, Doğu Akdeniz, Batı Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun güney ve batısı, Güneydoğu Anadolu ile Çanakkale'nin iç kesimleri, Bursa'nın kuzey kesimleri, Eskişehir'in doğu kesimleri, Ankara, Yozgat, Kayseri, Nevşehir, Niğde, Sivas, Tokat, Hopa, Erzurum, Bingöl, Muş ve Ağrı çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyı kesimler ile Marmara'da yağmur, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

İSTANBUL °C, 8°C

Parçalı çok bulutlu ve yağmurlu

İZMİR °C, 10°C

Parçalı bulutlu

ANKARA °C, 2°C

Parçalı bulutlu, hafif kar yağışlı, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli