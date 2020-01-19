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ettikleri çiftçinin parasıyla alem yapmışlar

Antalya'da, besicilik yapan Rıza M.'yi sokakta darbedip, 10 bin lirasını gasbeden 2'si kadın, 4 kişi, polis tarafından yakalandı. Şüphelilerin parayla iki gün alem yaptığı, kadın şüphelilerden birinin kuaföre gidip saçını boyattığı ortaya çıktı.

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 19.1.2020 12:02 Güncelleme Tarihi: 19.1.2020 12:34 ABONE OL
Gasp ettikleri çiftçinin parasıyla alem yapmışlar

Olay, 15 Ocak günü sabaha karşı Muratpaşa ilçesinde meydana geldi. Zonguldak'ta besicilik yapan Rıza M., beslediği koyunları Antalya'da 10 bin liraya sattı. Zonguldak'a gideceği otobüsü kaçıran Rıza M., bir marketten içki aldı. Bu sırada Rıza M.'nin montunun göğüs cebindeki para destesini gören Yasemin B., durumu arkadaşları İkbal B., Resul Yüzer ve Emrullah Demircanoğlu'na söyledi. Market çıkışından itibaren Rıza M.'yi takip eden şüpheliler, önce yankesicilik yöntemiyle 100 lirasını aldı. Bununla yetinmeyen şüpheliler, sokakta takip ettikleri Rıza M.'yi darbettikten sonra cebindeki parayı alıp, kaçtı.

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Gasp ettikleri çiftçinin parasıyla alem yapmışlar
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