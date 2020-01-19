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'de feci kaza! 3'ü ağır 8 yaralı var...

Bayındır doğu kavşağında meydana gelen trafik kazasında iki aileden 3'ü ağır olmak üzere 8 kişi yaralandı. Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı.

İHA Yaşam
Giriş Tarihi: 19.1.2020 15:42 Güncelleme Tarihi: 19.1.2020 16:02 ABONE OL
İzmir'de feci kaza! 3'ü ağır 8 yaralı var...

Edinilen bilgilere göre kaza, İzmir Bayındır doğu kavşağında meydana geldi. İzmir istikametinden Ödemiş istikametine gitmekte olan Erdal V. yönetimindeki 35 ADR 484 plakalı otomobil, Bayındır doğu kavşağını geçtikten hemen sonra direksiyon hakimiyetini kaybederek refüje çarpıp karşı şeride geçti. Karşı yönden gelen Ecenur Y. yönetimindeki 35 R 7620 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştıktan sonra beton bariyerlere vurarak durabildi.

2 ÇOCUK AĞIR YARALI

Kazada sürücü Erdal V. ve Gurbet V. kazayı hafif yaralı atlatırken, çocuklar İ.V. (5) ve H.V. (10) ağır yaralandı. Aynı araçta bulunan N.Ç. ise iç kanama nedeniyle İzmir'e sevk edildi. Bayındır 112 tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralılar, Bayındır Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazada ağır yaralanan İ.V. ve H.V. acil olarak 9 Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi. Diğer araçta kazayı hafif sıyrıklarla atlatan sürücü Ecenur Y., Ahmet Y. ve Ebru Y., Tire 112 ekipleri tarafından müdahalesi yapılarak Tire Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

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İzmir'de feci kaza! 3'ü ağır 8 yaralı var...
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