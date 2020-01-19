Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Yaşam Haberleri > Meteoroloji'den son dakika hava durumu ile sağanak ve kar yağışı uyarıları geldi! Bugün hava nasıl olacak?

'den son dakika ile sağanak ve kar yağışı uyarıları geldi! Bugün hava nasıl olacak?

Genel Müdürlüğü'nden yurt geneline ilişkin son dakika ile sağanak ve kar yağışı uyarıları yapıldı. Ocak ayının sonlarına gelinirken, Doğu'da kar yağışı, Batı'da ise yağmurlarla beraber kuru soğuk etkisini hissettiriyor. Durum böyle olunca da, 'Bugün hava nasıl olacak?' sorusunun yanıtı oldukça merak ediliyor. Meteoroloji, gün içerisinde beklediği hava durumu ve sıcaklık değerlerini duyururken aralarında İstanbul'un da bulunduğu birçok ili sağanak, Doğu illerini ise kar yağışı konusunda uyardı. Oluşabilecek ani sel, su baskını ve yıldırım tehlikesine de dikkat çeken MGM, vatandaşların tedbirli olmasını istedi. Haberimizden, 19 Ocak 2020 Pazar günü için Meteoroloji'nin son dakika hava durumu ve sağanak, kar yağışı uyarıları hakkında bilgi edinebilir; İstanbul ve il il sıcaklık değerlerini görüntüleyebilirsiniz.

Giriş Tarihi: 19.1.2020 10:03 Güncelleme Tarihi: 19.1.2020 10:03 ABONE OL
Meteoroloji'den son dakika hava durumu ile sağanak ve kar yağışı uyarıları geldi! Bugün hava nasıl olacak?

Pazar günü plan yapmadan önce dikkat! Genel Müdürlüğü'nden yurt genelinde birçok ili ilgilendiren son dakika ile sağanak, kar yağışı uyarıları yapıldı. Ocak ayının sonlarına gelinirken, kar yağışı Doğu'da hayatı teslim aldı. Batı bölgelerinde ise yer yer yağmur ile kuru soğuğun etkisi hissediliyor. MGM, Pazar günü çeşitli planlar yapacak olan vatandaşları ilgilendiren hava durumu uyarılarını resmi internet sitesi üzerinden açıkladı. Yapılan son değerlendirmelere göre, Marmara'nın kuzeyi, Doğu Akdeniz, Batı Karadeniz kıyıları ile Doğu Anadolu çevreleri için sağanak yağış beklendiği duyuruldu. Oluşabilecek ani sel, su baskını ve yıldırım tehlikesine karşı tedbirli olunması gerektiği de vurgulandı.

İSTANBUL'A KAR NE ZAMAN YAĞACAK?

İstanbul'un yüksek kesimleri haricinde, şehir genelinde kar yağışının görülmemesi vatandaşların merakını bir hâyli arttırıyor. Bu doğrultuda, 'İstanbul'a kar ne zaman yağacak?' sorusu da günlük olarak araştırılan başlıklardan birisi olarak dikkat çekiyor.

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK? 19 OCAK

Haberimizin detaylarından, 19 Ocak 2020 Pazar günü için Meteoroloji'nin son dakika hava durumu uyarıları hakkında bilgi edinebilir, İstanbul ve il il sıcaklık değerlerini hızlı ve kolay bir şekilde görüntüleyebilirsiniz.

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Meteoroloji'den son dakika hava durumu ile sağanak ve kar yağışı uyarıları geldi! Bugün hava nasıl olacak?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN