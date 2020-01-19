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çekiliş sonuçları açıklanıyor! MPİ ile Milli Piyango çekiliş sonuçları sorgulama ekranı burada olacak!

Şans oyunu severlerin heyecanla takip ettiği 19 Ocak çekiliş sonuçları açıklanıyor. Hatırlanacağı üzere son çekilişte büyük ikramiyeyi bilen 4 kişi olmuş ve 4 milyon TL’lik ödülün sahibi olmuşlardı. Bu akşam gerçekleştirilen çekilişe de bu sebepten dolayı rağbet bir hayli artmıştı. Peki, 19 Ocak MPİ Milli Piyango çekiliş sonuçları belli oldu mu? Haberimizin ayrıntılarından sıralı tam liste sorgulama işlemlerini gerçekleştirebilir, sonuç açıklandıktan sonra ayrıntıları görüntüleyebilirsiniz…

Giriş Tarihi: 19.1.2020 18:54 Güncelleme Tarihi: 19.1.2020 18:54 ABONE OL
Milli Piyango çekiliş sonuçları açıklanıyor! MPİ ile Milli Piyango çekiliş sonuçları sorgulama ekranı burada olacak!

Milli Piyango sonuçları açıklandı mı? MPİ tarafından gerçekleştirilen Milli Piyango çekilişi bu akşam noter huzurunda gerçekleşiyor. Her ayın 9, 19 ve 29'uncu gününde gerçekleştirilen çekiliş Ankara Kızılay'da bulunan hizmet binasında gerçekleştiriliyor. Geçtiğimiz çekilişte büyük ikramiyeyi bilen 4 kişi olmuş ve 4 milyon TL'lik ödülün sahipleri olmuşlardı. Hal böyleyken, bu çekilişe olan rağbet de iyice artmıştı. Peki, bu akşam Milli Piyango çekilişinde kazandıran numaralar hangileri? Milli Piyango sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango 19 Ocak sonuçları bilet sorgulama işleminizi sonuçlar açıklandıktan sonra haberimizin içinden yapabilirsiniz.

MİLLİ PİYANGO SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? MPİ İLE MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI BURADA!

Milli Piyango sonuçlarına açıklandıktan sonra haberimizin içerisinden ulaşabilir, bilet sorgulama işlemini gerçekleştirebilirsiniz…

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Milli Piyango çekiliş sonuçları açıklanıyor! MPİ ile Milli Piyango çekiliş sonuçları sorgulama ekranı burada olacak!
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