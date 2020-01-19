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Önce eşini sonra annesini öldürdü

EMİR SOMER EMİR SOMER Yaşam
Giriş Tarihi: 19.1.2020 ABONE OL
Önce eşini sonra annesini öldürdü
İstanbul'da bir kişi, her ikisi de çiçekçilik yapan annesi ile eşini silahla öldürdü. Olay, dün 18.00 sıralarında Cemil Topuzlu Caddesi üzerinde meydana geldi. Cezaevinden yeni çıkan Tahsin Yüksekova (38), cadde üzerinde çiçekçilik yapan eşi Seyhan Yüksekova(37)'nın bulunduğu dükkan önüne gelerek onunla tartıştı. Silahını çıkaran Tahsin Yüksekova, eşi Seyhan Yüksekova'ya peş peşe ateş etti. Seyhan Yüksekova yere yığılırken, Tahsin Yüksekova, aynı cadde üzerinde yine çiçekçilik yapan annesi Zülfiye Yüksekova'nın yanına giderek ona da kurşun yağdırdı. Tahsin Yüksekova, dolmuşa binerek kaçtı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı iki kadını hastaneye kaldırdı. Ancak her iki kadın, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatlarını kaybetti.
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Önce eşini sonra annesini öldürdü
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