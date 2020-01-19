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Ortağını yaraladı canına kıydı

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK Yaşam
Giriş Tarihi: 19.1.2020 ABONE OL
Ortağını yaraladı canına kıydı
Beşiktaş'ta polis, durumundan şüphelendiği bir aracı durdurmak istedi. Uyarıya rağmen kaçan sürücü, kısa süre sonra aracını yol kenarına park etti. Aracın yanına giden ekipler, sürücü Umut G.'nin silahla intihar ettiğini, arka koltukta ise üzeri kartonla örtülü silahla vurulmuş Bekir H.'nin de yaralı olduğunu tespit etti. Hastaneye kaldırılan yaralının durumunun ağır olduğu öğrenildi. Umut G.'nin, ortağı Bekir H.'yi alacak verecek meselesi yüzünden arabada vurduğu, daha sonra polisin kendisini takip ettiğini fark edince de intihar ettiği kaydedildi.
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Ortağını yaraladı canına kıydı
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