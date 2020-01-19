Sayısal Loto çekiliş sonuçları 18 Ocak açıklandı! Sayısal Loto sonuçları MPİ hızlı bilet sorgulama ekranı

On binlerce şans oyunu tutkununun heyecanlı bekleyişi dün akşam gerçekleştirilen (18 Ocak 2020)) Sayısal Loto çekilişi ile sona erdi. Büyük ikramiyenin kime çıkacağı heyecanla araştırılırken, Milli Piyango yılbaşı çekilişinin ardından ardından şans oyunu oynayanların merakı Sayısal Loto sonuçları için daha da arttı. Bugün, Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından gerçekleştirilen Sayısal Loto çekilişinin sonuçları ve tüm son dakika haberleri sabah.com.tr'de!

SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI 18 OCAK 2020

Sayısal Loto 18 Ocak 2020 çekilişi bu akşam çekilişinin hemen ardından Ankara'da ve dijital olarak Milli Piyango İdaresi canlı çekiliş sayfası üzerinden 21.15'te açıklandı.

İşte bu akşam yapılan çekilişte kazandıran şanslı numaralar...