Son dakika: Dikkat! Karnesi sosyal medyada paylaşılan milyonlarca çocuk tehlikede

Milyonlarca öğrenci karnesini aldı. Sömestr tatiline giren öğrencilerin çoğu karnesini sosyal medyada paylaştı. Fakat sosyal medyada paylaşılan karnelerde yer alan kişisel bilgilerin ele geçirilmesi konusunda uzmanlar öğrencileri ve velileri uyardı. DPC Kişisel Veri Koruma Danışmanlığı Yönetim Kurulu Başkanı Sefa Karcıoğlu, çocukların karnelerde yer alan TC kimlik numaraları, sınıfları gibi kişisel verilerini paylaşmamaları konusunda velileri uyardı.



"ONLARI KORUMAKLA YÜKÜMLÜYÜZ"

Velilerin sosyal medyada çocuklarının karnelerini paylaşmasın ilişkin konuşan Karcıoğlu, "Aslında şöyle, kimse bunun farkında değil ama çocuklarımızın da bir kişisel verisi var. Çocuklarımızın adı soyadı, fotoğrafı, TC kimlik numarası, okul bilgisi, sınıf bilgisi, notları aslında her biri kişisel veri. Çocuklar bizim çocuklarımız ama veriler çocukların kişisel verisi. Dolayısıyla biz bunları herkese açık sosyal platformlarda herkese açık bir şekilde paylaşım yapmamalıyız. Çocuklarımızın kişisel verilerine saygı duymalıyız ve onları korumakla yükümlüyüz" ifadelerini kullandı.